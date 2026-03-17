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立院通過718億元先行動支預算 何欣純：總預算三讀才能守護民眾權益

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨下屆台中市長提名人何欣純今天呼籲不分朝野立委應該盡速審議今年度的總預算案。圖／何欣純提供
民進黨下屆台中市長提名人何欣純今天呼籲不分朝野立委應該盡速審議今年度的總預算案。圖／何欣純提供

立法院會日前通過718億元新興計畫預算先行動支案，對此，民進黨下屆台中市長提名人何欣純今天呼籲不分朝野立委應該盡速審議今年度的總預算案，真正的三讀通過，才能夠真正守護民眾的權益和支持地方的建設。

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何欣純說，無論是中央或者是地方政府的總預算，都關係著市民的生活日常，像是長照制度就關係著銀髮族的健康和生活照顧體，TPASS（行政院通勤月票）關係到通勤組的權益，學費的補助也是學生的權益，這些種種都會影響民眾的權益。

他說，總預算案就是政府整體施政需求，現在只通過部分的718億元新興計畫先行動支案預算，行政單位到底能不能整體而完善的執行所有的計畫到位，這就是民眾權益所關心的地方，還有預算沒有三讀通過，到底有沒有合法性的問題，這也都是行政單位所擔憂的。

地方政府 行政院 民進黨 總預算 何欣純 台中市選舉

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