聽新聞
0:00 / 0:00
「奇兵」謝震武稱2026不會缺席 蔣萬安大方祝福
2026民進黨派誰挑戰北市長蔣萬安，人選未定。高雄市長陳其邁日前點名律師兼主持人謝震武，媒體報導，謝今強調2026絕不會缺席，「會在節目專訪六都主要政黨參選人」。蔣今被問此事看法，蔣說，「小武哥風範確實令很多人欣賞，也祝福小武哥收視長紅。」
2026九合一選舉
蔣萬安今天下午出席智慧城市展「台北市政府願景館啟動儀式」，媒體問蔣，怎麼看今早上新北市副市長劉和然說謝震武背心應該要改為市長參選人？還有謝今首度回應不會缺席。
蔣萬安說，他以前說過，謝震武的風範確實令很多人欣賞。過去也上過謝的節目，是在擔任立法委員期間，在這邊也祝福小武哥的收視長紅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。