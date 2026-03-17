黃國昌排不出選戰行程？蘇巧慧：節奏不同 我是活力滿滿搖滾樂

民眾黨新北市長參選人黃國昌遭媒體報導指「排不出選戰行程」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，每個參選人節奏不同，有人是華爾滋、有人是探戈，「我是活力滿滿的搖滾樂」。

蘇巧慧說，她投入選戰500多天以來，沒有一刻懈怠，把長跑當短跑衝刺，會全力衝刺迎接勝利。

對於有周刊報導，黃國昌陸戰行程比創黨主席柯文哲還要少，引發「棄守陸戰、坐等藍白合」質疑聲。

黃國昌今天說，他每天24小時除了陪伴家人都在工作，包括跟國民黨協商、民眾黨各地選舉布局、開黨團會議，也負責任提出新北市政，地方組織的活動也持續進行。

蘇巧慧表示，每個參選人節奏不同，她經常清晨6點左右就出門，一天常有10多個行程，今天趕赴板橋參加捐血活動前，前一站行程是在金山插秧，新北好山好水處處充滿驚喜。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今接近中午時趕到板橋參加捐血活動，前一站行程是在金山插秧，行程滿檔。記者王慧瑛／攝影