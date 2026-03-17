開Threads拓聲量 黃國昌批政論節目：像民進黨啦啦隊

民眾黨新北市長參選人黃國昌近期開設社群平台Threads帳號，引發外界關注。黃國昌今表示，主要是希望增加發聲管道、與年輕族群互動，並直言目前電視政論節目幾乎「一面倒」，甚至讓他懷疑「到底是新聞節目，還是民進黨的啦啦隊」。

黃國昌指出，現今媒體環境下，從50台到54台的政論節目，「幾乎找不到不批評民眾黨的」，在無法改變電視台報導立場的情況下，只能透過自身努力，在不需付費的社群平台擴大發聲空間。他表示，民眾黨也透過YouTube完整直播政見發表會，讓民眾可以直接觀看、進行事實檢證，「資訊的完整與正確，是民主社會的基石」。

對於是否藉此「突破同溫層」或強化空戰布局，黃國昌回應，開設Threads帳號主要是希望多一個與民眾互動的平台，特別是與使用該平台的年輕族群交流，目前也感謝網友的支持與指教。

另外，針對農曆年後地方行程減少、是否擔心在選戰節奏上落後其他參選人，黃國昌表示，每個團隊都有不同的選戰策略與步調，強調自己與團隊「一步一腳印」推動工作，行程涵蓋政見規畫、黨務發展、立法院運作及地方經營等多面向。

他指出，地方組織與基層經營並未停歇，包括招募志工、文宣發放、拜訪地方人士等工作持續進行，只是部分行程未對外公開。他舉例，近期已在競選總部招募新志工，並安排回到各區里進行宣傳，也曾前往樹林拜訪地方人士，另有針對銀髮族的活動持續推動。

至於鏡週刊報導點名是否排不出行程，黃國昌則再度炮轟鏡週刊，直言「沒什麼評論的必要」，並批評其報導手法見縫插針，甚至質疑消息來源可信度，「按照鏡週刊去年的報導，我現在應該被檢察官聲請羈押了，怎麼還會坐在這邊開政見發表會？ 」他表示，不會因相關報導影響自身節奏，「如果要花時間理會，其他事情都不用做了」。