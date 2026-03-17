莊瑞雄：民進黨定是明星級戰將選台北市長 不會是阿貓阿狗

民進黨台北市長人選至今尚未明朗，有媒體報導，民進黨立委沈伯洋有可能成為口袋名單之一，與民進黨秘書長徐國勇、立委吳思瑤等人並列。民進黨立委莊瑞雄今受訪表示，民進黨在首都推出的人選絕對不會是「阿貓阿狗」，一定是能帶領選戰的「明星級戰將」，在北市或桃園選戰中擔任整體選情的箭頭。

莊瑞雄今上午在立法院議場前接受媒體聯訪，針對民進黨台北市長人選部分，莊瑞雄表示，上一次民進黨台北市長提名是在7月13日，桃園市長更晚、在8月。對國民黨而言，台北市跟桃園市是現任執政、尋求連任，除非出了什麼大問題突然陣前換將，否則國民黨就沒有提名的問題，但對民進黨來講，是挑戰者。

莊瑞雄表示，今年大家對民進黨台北市長人選有所期待，認為已經3月怎麼人選都還沒出來。演變到現在，是要派出鄭麗君、立委王世堅？現在又多了一個沈伯洋。對民進黨來講，首都所派出來的參選人絕對不會是阿貓與阿狗，一定是一個戰將、且一定是明星級的戰將，在這次台北市或桃園市的選戰裡，擔綱母雞或公雞的角色，全力拚戰。

莊瑞雄說，相信現在時間點越來越接近，人選很快就會浮出，請外界稍安勿躁。