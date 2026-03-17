陳亭妃民調狠甩謝龍介23% 醫揭殘酷真相：關鍵票源失守

2026台南市長選舉，民進黨陳亭妃對決國民黨謝龍介，最新民調顯示，陳亭妃竟狠甩謝23個百分點。時事評論者、醫師沈政男說，這是兩人有史以來差距最大的一次，關鍵在於中立選民失守，謝勝選機率雖不是0，但處境困難陷苦戰。

TVBS民調昨公布最新民調，陳亭妃支持度達53%，狠甩謝龍介的30%，尚未決定17%，兩人差距高達23個百分點；喜好度上，喜歡陳亭妃56%、喜歡謝龍介38%；另2022大選中，原本投給謝龍介有79%續支持，但15%轉向支持陳亭妃。

沈政男指出，三月初有網路民調台南市長選情，陳亭妃和謝龍介兩人支持度拉近到僅差5個百分點，不過10天竟有了變化，TVBS最新民調結果非常令人訝異，陳亭妃竟以53%勝過謝龍介30%，差距不僅擴大，更是有史以來差距最大的一次。

而她先前曾依歷次民調推估，陳亭妃跟謝龍介的差距差不多就是5到15%，但這次最新民調做出來差距竟擴大到23%，經分析民調數據，除了政黨板塊綠營跟藍白加起來的差距以外，中立選民倒向陳亭妃的比例更高了。

該民調在中立選民部分，有44%支持陳亭妃、謝龍介19%、尚未決定37%。他進一步分析，兩人在中立選民部分相差20%左右，20%如果換算五分之一，就差了4、5%，所以原來最大的差距15%，因中立選民倒過去更多，加起來就超過了20%。

沈政男說，這次最新民調雖未看到政黨支持度的比例，但推測會出現有史以來差距最大的一次，關鍵就在中立選民身上，就目前來看，台南市長選情，實際上謝龍介是陷入苦戰，獲勝的機率雖不是0，但想要勝選非常非常的困難。