快訊

伊朗新領袖活著！伊官員音檔曝光 穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

南韓釜山街頭驚傳命案！機長遭亂刀刺死 嫌犯疑是前同事

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

聽新聞
0:00 / 0:00

陳亭妃民調狠甩謝龍介23% 醫揭殘酷真相：關鍵票源失守

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨立委謝龍介（左）及民進黨立委陳亭妃（右）兩人過去已對戰五次，今年底台南市長選戰將再戰第六次。聯合報系資料照
國民黨立委謝龍介（左）及民進黨立委陳亭妃（右）兩人過去已對戰五次，今年底台南市長選戰將再戰第六次。聯合報系資料照

2026台南市長選舉，民進黨陳亭妃對決國民黨謝龍介，最新民調顯示，陳亭妃竟狠甩謝23個百分點。時事評論者、醫師沈政男說，這是兩人有史以來差距最大的一次，關鍵在於中立選民失守，謝勝選機率雖不是0，但處境困難陷苦戰。

2026九合一選舉

TVBS民調昨公布最新民調，陳亭妃支持度達53%，狠甩謝龍介的30%，尚未決定17%，兩人差距高達23個百分點；喜好度上，喜歡陳亭妃56%、喜歡謝龍介38%；另2022大選中，原本投給謝龍介有79%續支持，但15%轉向支持陳亭妃。

沈政男指出，三月初有網路民調台南市長選情，陳亭妃和謝龍介兩人支持度拉近到僅差5個百分點，不過10天竟有了變化，TVBS最新民調結果非常令人訝異，陳亭妃竟以53%勝過謝龍介30%，差距不僅擴大，更是有史以來差距最大的一次。

而她先前曾依歷次民調推估，陳亭妃跟謝龍介的差距差不多就是5到15%，但這次最新民調做出來差距竟擴大到23%，經分析民調數據，除了政黨板塊綠營跟藍白加起來的差距以外，中立選民倒向陳亭妃的比例更高了。

該民調在中立選民部分，有44%支持陳亭妃、謝龍介19%、尚未決定37%。他進一步分析，兩人在中立選民部分相差20%左右，20%如果換算五分之一，就差了4、5%，所以原來最大的差距15%，因中立選民倒過去更多，加起來就超過了20%。

沈政男說，這次最新民調雖未看到政黨支持度的比例，但推測會出現有史以來差距最大的一次，關鍵就在中立選民身上，就目前來看，台南市長選情，實際上謝龍介是陷入苦戰，獲勝的機率雖不是0，但想要勝選非常非常的困難。

國民黨立委謝龍介。聯合報系資料照
國民黨立委謝龍介。聯合報系資料照

民調 國民黨 民進黨 陳亭妃 謝龍介 沈政男

延伸閱讀

民進黨台南拚破冰整合 陳亭妃拜會市黨部 郭國文持屠龍刀劍指謝龍介

百里侯爭霸／台南本命區一定要贏 ! 陳亭妃：和賴總統見面互道加油

百里侯爭霸／五戰五勝沒在怕 ! 陳亭妃嗆謝龍介 ：我會是台南市長

百里侯爭霸／誓言做400年首位台南女市長 陳亭妃：向高市早苗看齊

相關新聞

「妃龍大戰」民調 陳亭妃53%領先 謝龍介15%支持者倒戈

台南市長選戰開打，由民進黨立委陳亭妃對決國民黨立委謝龍介，TVBS民調中心昨公布最新民調，結果顯示，在有投票意願選民中，陳亭妃支持度高達53%，領先謝龍介的30%，差距達23個百分點；另上屆台南市長選舉投給黃偉哲者，有83%會投給陳亭妃，有8%會轉投謝龍介；而上次投給謝龍介者，有15%表示將轉支持陳亭妃。

百里侯爭霸／五戰五勝沒在怕 ! 陳亭妃嗆謝龍介 ：我會是台南市長

台南市長選戰開打，民進黨立委陳亭妃對戰國民黨立委謝龍介，這也是二人第六度交手。過去五戰五勝謝龍介，陳亭妃接受聯合報專訪表示，她對謝龍介熟透了，她也質疑謝龍介在地方的「黏著度」，並開嗆謝「我會是台南市長 ! 」

百里侯爭霸／誓言做400年首位台南女市長 陳亭妃：向高市早苗看齊

二〇二六台南市長選戰將由民進黨立委陳亭妃對決國民黨立委謝龍介，台南向來是民進黨鐵票區，也是賴總統本命區，一定要贏的關鍵一役。陳亭妃接受聯合報專訪高喊「台南要改變」，誓言做台南400年來第一位女市長，她表示，國民黨總說民進黨在台南執政太久，「選我就是改變」，她要向日本首相高市早苗看齊，以女性治理風格，為台南帶來多元發展方向。

莊瑞雄：民進黨定是明星級戰將選台北市長 不會是阿貓阿狗

民進黨台北市長人選至今尚未明朗，有媒體報導，民進黨立委沈伯洋有可能成為口袋名單之一，與民進黨秘書長徐國勇、立委吳思瑤等人並列。民進黨立委莊瑞雄今受訪表示，民進黨在首都推出的人選絕對不會是「阿貓阿狗」，一定是能帶領選戰的「明星級戰將」，在北市或桃園選戰中擔任整體選情的箭頭。

陳亭妃民調狠甩謝龍介23% 醫揭殘酷真相：關鍵票源失守

2026台南市長選舉，民進黨陳亭妃對決國民黨謝龍介，最新民調顯示，陳亭妃竟狠甩謝23個百分點。時事評論者、醫師沈政男說，這是兩人有史以來差距最大的一次，關鍵在於中立選民失守，謝勝選機率雖不是0，但處境困難陷苦戰。

謝震武喊「2026不缺席」 下一句是「邀各黨參選人來上我節目」

2026民進黨誰戰蔣萬安？人選遲未定，高雄市長陳其邁日前喊話黨中央，可找主持人、律師謝震武來選。謝震武今天在新北板橋出席捐血活動，語出驚人「2026一定不會缺席」，下一句話是會邀請六都各黨參選人來上節目，巧妙回應參選一事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。