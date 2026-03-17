謝震武喊「2026不缺席」 下一句是「邀各黨參選人來上我節目」

2026民進黨誰戰蔣萬安？人選遲未定，高雄市長陳其邁日前喊話黨中央，可找主持人、律師謝震武來選。謝震武今天在新北板橋出席捐血活動，語出驚人「2026一定不會缺席」，下一句話是會邀請六都各黨參選人來上節目，巧妙回應參選一事。

新北市長侯友宜正在澳洲出訪，副市長劉和然代表侯市長出席大大數位基金會主辦的「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華，劉和然台上妙語如珠，他說「我身上這件戰袍，準備要送給謝律師」，引發台下一陣笑聲。

謝震武上台致詞時，幽默地說「2026一定不缺席」，下一句便說「會邀請六都各政黨參選人來上他節目訪問」，幽默化解被問要不要選的尷尬。

「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華新北場相當盛大，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、立委吳琪銘、張宏陸、葉元之、張智倫等人都出席，藍綠議員踴躍響應。謝擔任捐血活動代言人，他說捐血好處多，每一袋血都能在關鍵時刻助人，鼓勵政治人物多捐血，「捐一次派直轄市長，捐兩次有機會派院長，捐三次就能選總統」。

副市長劉和然代表侯市長出席大大數位基金會主辦的「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華，劉和然台上妙語如珠，他說「我身上這件戰袍，準備要送給謝律師」，引發台下一陣笑聲。記者王慧瑛／攝影

律師謝震武擔任捐血活動代言人，外界專注他是否要投入選舉，他語出驚人「2026一定不會缺席」，下一句話是會邀請六都各黨參選人來上節目，巧妙回應參選一事。記者王慧瑛／攝影