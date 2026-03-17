民進黨台南拚破冰整合 陳亭妃拜會市黨部 郭國文持屠龍刀劍指謝龍介

民進黨台南市長初選「妃憲之爭」雖已告一段落，但立委陳亭妃與林俊憲陣營在初選期間互動緊張，選後黨內整合一度陷入膠著。陳亭妃今赴台南市黨部拜會主委、立委郭國文，也是初選後雙方首度同台，被外界解讀為釋出破冰訊號；郭國文更拿出「屠龍刀」道具，呼籲黨內團結一致、全力迎戰國民黨。

郭國文表示，初選期間確實有支持的對象，難免出現激烈交鋒，但身為黨部主委始終秉持行政中立，未動用黨部任何資源支持特定人選，「所有爭議都留在初選結束那一晚」；陳亭妃今以黨內提名人前來拜會，黨部當然張開雙臂歡迎，未來也將就黨內整合與選戰布局進一步討論。

郭國文話鋒一轉，將矛頭指向國民黨參選人、立委謝龍介，並拿出特地準備的「屠龍刀」道具，他說，謝龍介在立法院質詢率與出席率表現極差，「空喙哺舌」說要從早工作到晚上11點，卻連質詢11次都沒有，又頻頻喊話要「對決」賴清德，難道謝龍介要選2028嗎？

他強調，「屠龍刀」象徵揭穿對手荒誕不經、謊話連篇的假象，也呼籲全黨將目標一致對外，守護賴清德總統本命區，唯有整合內部力量，才能迎接2026與2028選戰。

陳亭妃表示，台南是民主聖地，未來選戰挑戰嚴峻，希望透過與黨部良好溝通，凝聚支持者認同，自己與郭國文在立法院長期共事，彼此溝通順暢。對於外界擔憂初選後「破鏡難圓」，她直言，「一點都不會擔心」，民進黨每次成長都經過初選淬鍊，「初選結束後，就是團結的開始」。

陳亭妃強調，台南是賴清德總統本命區，未來將以最有共識、最溫和的方式整合各方力量，集中火力迎戰2026年地方大選，不僅力拚市長勝選，也希望讓民進黨市議員席次極大化，基層里長布局更穩健，延續台南穩定執政。

不過，陳亭妃今率市議員陳怡珍、陳秋萍等人前往市黨部拜會，黨部內並未見到初選時力挺林俊憲的市議員出席，僅由郭國文代表會面，地方派系能否真正「融冰」，抑或仍是貌合神離，也引發外界關注。