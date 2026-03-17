民進黨桃園2區議員提名初選民調出爐 前時力議員、正國會新人落馬

民進黨台北市長人選至今尚未明朗，有媒體報導，民進黨立委沈伯洋有可能成為口袋名單之一，與民進黨秘書長徐國勇、立委吳思瑤等人並列。民進黨立委莊瑞雄今受訪表示，民進黨在首都推出的人選絕對不會是「阿貓阿狗」，一定是能帶領選戰的「明星級戰將」，在北市或桃園選戰中擔任整體選情的箭頭。

2026-03-17 12:52