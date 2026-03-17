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民進黨桃園2區議員提名初選民調出爐 前時力議員、正國會新人落馬
迎接年底選舉，民進黨桃園市議員提名初選，有4區將辦電話民調於本周登場，昨晚先進行桃園區、龍潭區電話民調，中央黨部今天早上公布2區民調結果。桃園區6搶5，從時力轉戰民進黨的前議員簡智翔民調成績最低「落馬」，龍潭區2搶1，正國會力挺的新人張贊聞不敵現任議員張肇良，鎩羽而歸。
2026九合一選舉
民進黨今年在桃園市預計提名26席議員，先前受理領表登記最後共32人登記，其中桃園區、蘆竹區、楊梅區和龍潭區登記人數超過提名人數，本周分區進行電話民調。為了爭取黨內提名，無論現任者或新人連月來都加緊拜票，找來大咖幫忙掃街、輔選。
桃園第一選區（桃園區）市議員民進黨提名5席，共6人登記競逐，民調成績今天早上公布，由高到低為黃瓊慧、黃家齊、李光達、余信憲、李柏瑟、簡智翔，前4名都為現任議員將繼續爭取連任，李柏瑟本屆議員「落選頭」，此次捲土重來再度挺過初選考驗，簡智翔為時代力量前議員，本屆欲改披綠袍失利。
桃園市第十選區（龍潭區）市議員民進黨提名1席，有張肇良、張贊聞2人登記競逐，今天公布電話民調成績，現任議員張肇良成績最高過關，正國會支持的張贊聞則吃下敗仗，無緣挺進年底大選。
民進黨桃園市黨部指出，最後提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準，桃園區、龍潭區完成初選電話民調後，今晚將執行初選民調區域為桃園第九選區（楊梅區）、第四選區（蘆竹區）；楊梅區為鄭淑方、黃盈淇、項柏翰3搶2、蘆竹區為許清順、簡伊翎、胡家智、呂宇晟4搶2。
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