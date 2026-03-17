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北市松信藍營選情激烈 洪孟楷站台楊智伃 諧音梗送「兩隻魚」作幸運物

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
洪孟楷陪同楊智伃掃街。記者邱書昱／攝影
洪孟楷陪同楊智伃掃街。記者邱書昱／攝影

2026縣市議員選舉白熱化，國民黨松山信義選區初選落在4月3日至29日，由於黨內選情激烈，有可能出現6搶2局面，各自參選人紛紛找來大咖助陣。國民黨立法委員洪孟楷今早陪同參選人楊智伃到永春市場拜票，更送上諧音梗的「兩隻魚」盼作為幸運小物，挺進市議會。

2026九合一選舉

楊智伃表示，當時在王鴻薇委員要補選立委時，當時就是和洪孟楷委員一同擔任競選之夜的主持，過程中她有點出差錯時，洪都及時救援，並像是大學長般指導記者會上的論述、民代監督等能力，也是從政上的榜樣。

洪孟楷讚楊智伃是能文能武，心目中最強的女力，「有人要拿無聊的核廢水到中央黨部踢館，智伃可以仗義執言、勇往直前，我們不犯人，但有人要來犯我們，我們絕對不會接受。」

洪孟楷說，所以特地送上兩隻魚的娃娃，一隻代表公平、一隻代表正義，也利用諧音梗，希望大家記得，讓楊能順利通過初選，也能挺進市議會和大家並肩作戰。

另外，由於松信選區也有位性質高的參選人李明璇，且藍營新人初選激烈。楊智伃被問及時說，松山信義區有兩席空間，過去兩席是王鴻薇與徐巧芯，她不僅是住在松信區才投入，而是要承襲王和徐的空戰、女力、正義的一面。

楊智伃說，黨內初選都是良性競爭，把我們最好一面展現給大家看，能向市民證明自己給大家看，選舉都是市民在跟對話、說服和證明的過程，所以都是和自己來比較，但也感謝前輩們的相挺站台，這也代表他們肯定她身上有選民值得託付的特點。

國民黨立法委員洪孟楷送上諧音梗的「兩隻魚」盼作為幸運小物，挺進市議會。記者邱書昱／攝影
國民黨立法委員洪孟楷送上諧音梗的「兩隻魚」盼作為幸運小物，挺進市議會。記者邱書昱／攝影

李明璇 徐巧芯 王鴻薇 洪孟楷 楊智伃

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