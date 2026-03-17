黃國昌拋高齡3大支柱 直指新北面臨「人屋雙老」挑戰需改善

民眾黨新北市長參選人黃國昌今舉行政見發表記者會，主打高齡政策，直指新北市正面臨人屋雙老的結構性挑戰，提出「三大支柱」方向改善。新北市長期照護發展協會理事長張婉玲出席並肯定黃國昌的政策方向。

黃國昌指出，目前新北市65歲以上人口已突破80萬人，未來5年將超過100萬人，成為全國首個「百萬高齡人口城市」，但同時也有逾80萬戶屋齡超過35年的老屋，人口老化與居住老化交織，已成迫在眉睫的治理課題。

黃國昌強調，面對高齡化問題，若僅依賴補貼政策，最終恐導致財政失控或政策跳票，應回到制度面解決結構性問題。他提出「福利升級、長照升級、居住升級」三大支柱，主張以具體預算分配與數據為基礎規畫政策，「讓數字說話、讓證據說話」，打造可長可久的高齡治理模式。

在福利政策上，黃國昌指出，目前新北敬老卡使用率僅約4成，點數用罄比例僅約7%，問題不在補助不足，而在使用誘因與場域不足。他主張擴大敬老卡使用範圍，納入農會、特約通路與計程車，並延伸至藝文活動，讓長者不只用於就醫與交通，而是能真正走出家門、參與社會。

長照政策方面，黃國昌重申「預防重於治療」，提出在巷弄長照站推動肌力檢測、於國民運動中心提供免費課程，降低跌倒與失能風險；同時強化健康檢查普及率，並補助偏鄉長者交通接送。他亦提出「8020口腔政策」，目標讓長者80歲仍保有20顆健康牙齒，並透過定期檢查與獎勵機制落實預防醫療。此外，針對聽力問題，主張建立「輔具服務一站到位」，整合醫療、聽力師與設備資源，降低長者使用門檻。

在居住政策上，黃國昌指出，目前新北仍有超過6成長者居住於無電梯公寓，環境對高齡者極不友善。他主張推動高齡友善住宅，並加碼老屋無障礙改善補助，包括電梯設置與居家安全升級，同時導入類似國外持續照護退休社區（CCRC）概念，整合居住、照護與醫療，讓長者可在熟悉環境中安心老化。

而新北市長期照護發展協會理事長張婉玲出席並肯定黃國昌提出整體性高齡政策方向，同時建議應強化獨居長者盤點機制。她指出，目前仍有不少外縣市移入長者未被掌握，恐成照護漏洞，建議透過里鄰系統與社區據點全面盤整，並由社工及志工定期訪視，以避免意外發生時無人察覺。

張婉玲另提到，長者多居住於老舊公寓，樓梯扶手不足、電梯設置困難，建議優先補助簡易扶手及爬梯設備，並加強居家無障礙與消防安全設施。此外，她也指出，目前長照補助在居家與住宿型機構間存在落差，重度失能者入住機構反而補助降低，盼未來制度能更具公平性，減輕家屬負擔。