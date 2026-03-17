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勸不動鄭麗君？傳B計畫沈伯洋入口袋名單...蔣萬安1句話酸爆
2026民進黨誰戰北市長選舉，人選未定，傳黨內高層不斷勸進行政院副院長鄭麗君，但也著手「B計畫」，具高聲量的不分區立委沈伯洋，重回口袋名單。蔣今被問怎看沈伯洋是民進黨人選的B計畫？蔣說，「加速台北的各項建設及為市民爭取最大福祉，這就是我的plan。」
2026九合一選舉
蔣萬安今天上午出席2026智慧城市展暨2050淨零城市展聯合開幕及頒獎典禮，對於民進黨誰出戰北市長選舉，遲遲人選未定，傳出黨內怕勸不動鄭麗君，包括黨秘書長徐國勇、立委王世堅、立委吳思瑤，還有具高聲量的不分區立委沈伯洋，也重回口袋名單。
蔣萬安今天被問怎麼看扶君計畫恐勸不動，民進黨又有B計畫，蔣說，加速台北的各項建設及為市民爭取最大福祉，這就是我的plan，謝謝。
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