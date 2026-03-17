「妃龍大戰」民調 陳亭妃53%領先 謝龍介15%支持者倒戈

台南市長選戰開打，由民進黨立委陳亭妃對決國民黨立委謝龍介，TVBS民調中心昨公布最新民調，結果顯示，在有投票意願選民中，陳亭妃支持度高達53%，領先謝龍介的30%，差距達23個百分點；另上屆台南市長選舉投給黃偉哲者，有83%會投給陳亭妃，有8%會轉投謝龍介；而上次投給謝龍介者，有15%表示將轉支持陳亭妃。

民調顯示，有82%台南市民表示會去投票，其中57%一定會、25%可能會，有7%不一定，另外有10%表示不會去投票。而有投票意願的台南市民中，在藍綠對決情況下，民進黨陳亭妃支持度為53%，謝龍介的支持度為30%，雙方差距為23個百分點，另17%尚未決定支持對象。

交叉分析顯示，30歲至39歲市民支持陳亭妃的比例最高，為61%，明顯領先謝龍介的22%，18%未決定；20至29歲、40至49歲及60歲以上民眾，支持陳亭妃的比例在五成以上，支持謝龍介的比例在三成五以下；50至59歲支持陳亭妃的比例最低，為46%，有39%支持謝龍介，是兩人差距最小的年齡層。

民調指出，上屆台南市長選舉投給黃偉哲的民眾，有83%會將票投給同黨的陳亭妃，只有8%會轉投謝龍介；而上次投給謝龍介的選民，則有79%會繼續支持謝龍介，但有15%表示將轉而支持陳亭妃。

至於候選人喜好度方面，有56%台南市民表示喜歡陳亭妃，只有15%表示不喜歡，另外29%沒有意見；謝龍介則有38%市民表示喜歡，35%表示不喜歡，28%未表示意見。整體而言，台南市民對陳亭妃的喜好度高於謝龍介，對謝龍介的看法較分歧。

此次調查是TVBS民意調查中心今年3月9日至12日晚間6時30分至10時調查，共接觸1207位20歲以上台南市民，其中拒訪為155位，拒訪率為12.8%，最後成功訪問有效樣本1052位，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分以內。

抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。