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陳見賢推四大客家政策 獲前、現任新竹縣長肯定治理力

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
前新竹縣長邱鏡淳（右）過去多次肯定陳見賢長期投入地方公共事務，指出陳見賢做事踏實、對地方文化與基層需求非常了解。圖／陳見賢競辦提供
前新竹縣長邱鏡淳（右）過去多次肯定陳見賢長期投入地方公共事務，指出陳見賢做事踏實、對地方文化與基層需求非常了解。圖／陳見賢競辦提供

新竹縣約有68%人口為客家族群，新竹縣長參選人、現任副縣長陳見賢近日提出完整客家政策藍圖，強調客家文化不僅是地方歷史的根脈，更是未來地方發展的重要資產。陳見賢以「客家女婿」的身分，結合多年縣政經驗，提出「青年接棒、在地培力、客庄品牌、數位典藏」4大政策方向，希望讓客家文化從教育、產業到國際文化交流全面深化。

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陳見賢表示，楊文科縣長與縣府團隊積極推動客語能力認證、校園客語沉浸式教學，並透過客家藝文展演、傳統建築保存與文化活動，讓客庄文化重新被看見。此外，也與地方電視台合作製播「後生轉屋」、「客家諺語教室」等節目，讓客家文化透過媒體進入更多家庭。陳見賢本人也已取得客語能力認證初級，希望以身作則，鼓勵更多年輕世代學習客語、理解客家文化。

陳見賢表示，未來將整合民政處、文化局與傳播行銷處等跨局處力量，推動四大客家政策。他指出，將透過客語沉浸式教學、校園山歌社團及青年文化活動，讓年輕世代以新的方式參與客家文化；同時建立穩定的文化團體培力制度，協助地方協會與文化團體長期發展，以彌補中央補助申請日益困難的挑戰。

此外，陳見賢計畫結合客庄觀光、地方產業與藝文活動，打造具有國際辨識度的客庄文化品牌，促進文化與經濟發展互相帶動；並推動客家文化數位化，建立完整影像與資料庫，讓客家文化透過數位平台走向世界。

陳見賢強調，文化政策不只是節慶活動，而是城市未來競爭力的重要戰略。隨著他宣布參選新竹縣長，多位地方重量級人士表達支持。前縣長邱鏡淳肯定陳見賢長期投入地方公共事務，做事踏實，深知地方文化與基層需求，是少數願意長期「蹲點地方、了解鄉親需求」的政治人物。邱鏡淳指出，陳見賢對文化發展、客庄政策及地方建設均投入心力，是地方治理的重要人才。

現任縣長楊文科亦多次肯定陳見賢在縣府團隊的貢獻，並形容他是最得力的副手與左右手，無論政策推動、地方協調或重大建設規畫，都展現高度執行力與責任感。楊文科表示，陳見賢多年來協助推動交通建設、產業發展與文化政策，是縣政穩定運作的重要力量。

現任縣長楊文科也多次公開肯定陳見賢在縣府團隊中的角色。近期於國民黨黨慶活動中，楊文科更以「時窮節乃見，板蕩識忠臣」形容陳見賢。圖／陳見賢競辦提供
現任縣長楊文科也多次公開肯定陳見賢在縣府團隊中的角色。近期於國民黨黨慶活動中，楊文科更以「時窮節乃見，板蕩識忠臣」形容陳見賢。圖／陳見賢競辦提供

邱鏡淳 客家 楊文科 新竹縣選舉 陳見賢

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