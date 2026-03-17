蘇巧慧、李四川民調差距縮小 洪孟楷這樣看

國民黨立法委員洪孟楷今早陪同北市松山信義議員參選人楊智伃到永春市場拜票。媒體詢問新北市長選情，民調顯示民進黨蘇巧慧和國民黨李四川差距縮小，洪孟楷說，數字僅供參考，最重要是實際接觸人群、人的溫暖，才是真實互動。

根據「美麗島電子報」日前公布民調，新北市長選情，在民眾黨黃國昌、國民黨李四川、民進黨蘇巧慧三腳督的情況下，蘇巧慧贏李四川3.6%。而藍白合之下，李四川和蘇巧慧差距也僅1.1%。

洪孟楷說，對於各縣市選舉充滿信心，李四川經過國民黨提名後，在各地感受到大的人氣和凝聚力，各民調數字僅供參考，最重要是民調數字相對生硬，重點是實際接觸人群、人的溫度和溫暖，才是最真實互動。

他說，和李四川在大街小巷走，明顯感受到大家對於「川伯」期待，在2026李四川會接下新北市長侯友宜的棒子，為新北繼續努力。