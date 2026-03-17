百里侯爭霸／台南本命區一定要贏 ! 陳亭妃：和賴總統見面互道加油

民進黨台南市長參選人陳亭妃接受聯合報專訪，首度透露在通過台南市長初選後，已和賴清德總統見過面、進行請益，賴總統也當面鼓勵她要加油。陳說，初選後大家沒嫌隙，台南隊要大和解，目標是二〇二八年賴總統拚連任在台南的得票數、得票率，都要贏過二〇二四年得票。

陳亭妃表示，她設定的目標不和別人比較，而是和自己比賽，因為台南在二〇二四年大選已經是得票率最高的縣市，所以她和賴總統說，「這次參選不只是要當選，更要奠下二〇二八大選的扎實基礎，一定要贏過二〇二四」。

陳亭妃指出，賴總統對台南太熟了，所以兩人見面除了互道加油，很多事情都盡在不言中；二〇二八年大選藍白合機會更大、綠營面對的挑戰更強，她會在台南撐住賴總統本命區。

談到黨內整合，陳亭妃說，在初選時不論遭受到任何攻擊，她沒回過一句話，因為她知道未來要當「桶箍」的人，若回了一句話，以後要怎麼去面對所有同志？所以寧可當作是洗禮，初選走過後就不會再放在心上說，未來包括正副議長選舉，她絕對支持民進黨提名人選，若大家討論後，認為該邀請初選對手林俊憲到競選團隊扮演更重要角色，她也會去邀請，「台南隊」要大和解，共同面對下一個里程碑。

陳亭妃表示，從賴清掉黃偉哲，台南市長哪一屆不是初選來的？她甚至還和黃偉哲初選過，大選時還不是一起站到台上，所以台南不會有不團結問題；過去有人笑稱「台南連放一顆西瓜都會當選」，因為台南人就是這麼支持民進黨，所以民進黨更不能分裂讓支持者失望，派系是一回事，團結才是重要的方向。