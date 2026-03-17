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中市藍營新生代拚議員提名 2名里長拍形象影片談理念

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
爭取國民黨提名、要參選台中市豐原后里區市議員的里長連佳振，新拍影片宣傳自己參選理念。圖／取自連佳振臉書
爭取國民黨提名、要參選台中市豐原后里區市議員的里長連佳振，新拍影片宣傳自己參選理念。圖／取自連佳振臉書

台中市議員第四選區，后里豐原區下屆想參選者眾，藍營至今未定人選，二名現任里長積極爭取提名，預計下月初選民調決定；翁子里長連佳振和社皮里長涂力旋都拍形象影片講自己參選議員理念，二人影片風格各不同，都獲得多人按讚和觀看。

2026九合一選舉

該區現任台中市議員83歲張瀞分已宣布不再選，表明全力支持豐原區社皮里長涂力旋，豐原區翁子里長連佳振也表態爭取國民黨提名，該選區藍營有二名新生代參加黨內初選。外界預估，等國民黨台中市長初選民調本月底結束後，下月會接著進行市議員初選。

連佳振昨天完成的影片，標題寫「這條服務的路，我走了25年」，影片開頭他說，這25年來，自己始終堅持一件事，腳踏實地，把事情做到最好。

他說自己從爭取國道四號隧道旁的興建翁子公園綠地，到推動東豐快立交共構，心中始終有個願景，讓豐原、后里成為一個更舒適的生活環境，給一個讓青年能安心扎根的未來。他這次參選市議員，想把在翁子里點亮的希望，從公老坪山腳下帶向整個豐原、后里。「這條路，我準備好了，但最後一哩路需要您的力量。」最後註明「電話民調，請唯一支持連佳振。」

涂力旋邀請挺他的台中市議員張瀞分合拍影片，宣傳共同爭取成功的豐富園區與豐原國民運動中心，他說去年9月，豐原國民暨兒童運動中心中正式開幕。短時間內已經慢慢改變很多人的生活方式，現在有很多鄉親，用走的就可以來運動、游泳、流流汗。

涂力旋在影片中說，他與張瀞分議員也一起努力，在周邊陸續完成UBike站設置、單車停放空間、公車路線引進，目的很簡單，就是希望讓更多人 更方便到這裡、一起動起來，城市的改變，有時候不是一件大事，而是一步一步把環境準備好。

爭取國民黨提名、要參選台中市豐原后里區市議員的里長涂力旋，新拍影片宣傳自己參選理念。圖／取自涂力旋臉書
爭取國民黨提名、要參選台中市豐原后里區市議員的里長涂力旋，新拍影片宣傳自己參選理念。圖／取自涂力旋臉書

豐原 后里 影片

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