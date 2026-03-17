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百里侯爭霸／五戰五勝沒在怕 ! 陳亭妃嗆謝龍介 ：我會是台南市長

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃。記者黃義書／攝影 黃義書
民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃。記者黃義書／攝影 黃義書

台南市長選戰開打，民進黨立委陳亭妃對戰國民黨立委謝龍介，這也是二人第六度交手。過去五戰五勝謝龍介，陳亭妃接受聯合報專訪表示，她對謝龍介熟透了，她也質疑謝龍介在地方的「黏著度」，並開嗆謝「我會是台南市長 ! 」

2026九合一選舉

陳亭妃接受聯合報專訪指出，她和謝龍介過去在選舉中已交手五次，「這是有戰績的」，台南選民也對彼此的政治風格與能力都非常熟悉。

陳亭妃也質疑謝龍介在地方的「黏著度」。她表示，市長與民意代表不同，必須長期深耕地方、了解基層需求，「當台南有事情的時候，謝龍介在哪裡？」她強調，自己在地方服務28年，始終沒有離開這塊土地，與基層保持密切互動，她在市民面前，就像個「透明人」，所有事情都攤在陽光下，完全可以接受檢驗。

「誰適合當市長，台南選民心中都有一把尺。」陳亭妃說，她的基層服務始終秉持不分黨派的原則，這點在地方上眾所皆知，因此不僅在被視為國民黨票倉的眷村，拿到的立委選舉票數甚至比國民黨候選人還高；她的志工中也有許多是眷村二代或三代，相信人民也知道誰真正長期站在這塊土地上。

被問及最想對謝龍介說的話？陳亭妃信心十足地說  :  我會是台南市長 ! 

陳亭妃接受聯合報專訪表示，與國民黨台南市長參選人謝龍介交手五次有戰績，被問及最想對謝龍介說的話，她開嗆「我會是台南市長 ! 」記者黃義書／攝影
陳亭妃接受聯合報專訪表示，與國民黨台南市長參選人謝龍介交手五次有戰績，被問及最想對謝龍介說的話，她開嗆「我會是台南市長 ! 」記者黃義書／攝影

國民黨 陳亭妃 謝龍介 民進黨 台南市選舉

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