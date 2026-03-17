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百里侯爭霸／誓言做400年首位台南女市長 陳亭妃：向高市早苗看齊
2026九合一選舉
陳亭妃接受聯合報專訪指出，民進黨在台南長期執政，外界常以「執政疲乏」批評，但她認為改變未必一定是政黨輪替，「最早喊出改變的人其實是我」。她強調，女性執政可以跳脫過去政治框架，帶來不同的治理思維與政策重點。
談到女性領導風格，陳亭妃提及高市早苗的「剛柔並濟」特質。她說，高市早苗在外交場合展現親和與柔軟的一面，但在重大政治決策時則展現強硬立場，「女性領導可以在溝通上更細膩，但在面對挑戰時同樣能展現堅定」，而自己在這廿八年政治生涯中，也歷經不少攻擊與挑戰，「但我一路撐過來」，也培養出同樣的韌性。
接下來要與謝龍介對決，陳亭妃直言，「我對他熟透了」，兩人過去在選舉中已交手五次，「這是有戰績的」，台南選民也對彼此的政治風格與能力都非常熟悉。
「我在台南廿八年，每天都在地方上。」陳亭妃說，在市民面前，她就像個「透明人」，所有事情都攤在陽光下，完全可以接受檢驗。她也相信，誰適合當市長，台南選民心中都有一把尺，也知道誰真正長期站在這塊土地上。
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