百里侯爭霸／誓言做400年首位台南女市長 陳亭妃：向高市早苗看齊

2026台南市長選戰將由民進黨立委 陳亭妃 對決國民黨立委 謝龍介 ，台南向來是民進黨鐵票區，也是 賴總統 本命區，一定要贏的關鍵一役。陳亭妃接受聯合報專訪高喊「台南要改變」，誓言做台南400年來第一位女市長，她表示，國民黨總說民進黨在台南執政太久，「選我就是改變」，她要向日本首相高市早苗看齊，以女性治理風格，為台南帶來多元發展方向。

陳亭妃接受聯合報專訪指出，民進黨在台南長期執政，外界常以「執政疲乏」批評，但她認為改變未必一定是政黨輪替，「最早喊出改變的人其實是我」。她強調，女性執政可以跳脫過去政治框架，帶來不同的治理思維與政策重點。

談到女性領導風格，陳亭妃提及高市早苗的「剛柔並濟」特質。她說，高市早苗在外交場合展現親和與柔軟的一面，但在重大政治決策時則展現強硬立場，「女性領導可以在溝通上更細膩，但在面對挑戰時同樣能展現堅定」，而自己在這廿八年政治生涯中，也歷經不少攻擊與挑戰，「但我一路撐過來」，也培養出同樣的韌性。

接下來要與謝龍介對決，陳亭妃直言，「我對他熟透了」，兩人過去在選舉中已交手五次，「這是有戰績的」，台南選民也對彼此的政治風格與能力都非常熟悉。

「我在台南廿八年，每天都在地方上。」陳亭妃說，在市民面前，她就像個「透明人」，所有事情都攤在陽光下，完全可以接受檢驗。她也相信，誰適合當市長，台南選民心中都有一把尺，也知道誰真正長期站在這塊土地上。