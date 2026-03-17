謝國樑又1秘書投入議員選戰 林廷翰曾任副發言人 爭取披白營戰袍參選

基隆市政府副發言人林廷翰昨天離職，今天宣布投入中正區市議員選戰，全力爭取台灣民眾黨提名。24歲的林廷翰具職能治療師證照，他說，現任議員各具專業，他的加入，是要補上青年世代的公共衛生與兒童家庭專業視角，注入更完整的監督力量。

林廷翰就讀高中時期擔任行政院與基隆市政府兒少代表，曾進入國會參與法案研擬與跨部會協調，並由市長謝國樑延攬進入市府任職，擔任市長秘書和市府副發言人，負責重大政策溝通與市政說明工作。

林廷翰指出，他是少數同時具備中央與地方、立法與行政完整歷練的年輕世代候選人。從立法端理解制度設計，到行政端參與政策執行，熟稔市政運作流程與跨局處協調機制，若進入議會，能在最短時間內上手，成為中央地方經驗最完整、最熟悉市政運作的新人。

林廷翰說，政治決策的影響往往在1、20年後才顯現，他具職能治療師背景，目前在台大公衛學院碩士班進修，參政理念是將「基隆有愛，全齡友善」作為核心願景，強調城市治理應從兒少、青年、勞工到長者，以全人視角重新盤點政策。

在中正區生活10多年，林廷翰指他與多數通勤族一樣，長期面對交通壅塞與公共運輸銜接不足困境，更加體認到政治必須回應日常生活。

林廷翰感謝謝國樑與副市長邱佩琳一路以來的鼓勵與支持，確信自己已準備好承擔責任。他並非出身政治世家，也沒有龐大資源作為後盾，但深信背景跟資源不該成為參政的限制，長年的制度歷練與專業訓練，是他問政最堅實的基礎。

基隆市政府副發言人林廷翰昨天離職，今天宣布投入中正區市議員選戰，全力爭取台灣民眾黨提名參選。圖／林廷翰提供

基隆市政府副發言人林廷翰（左一）昨天離職，今天宣布投入中正區市議員選戰，全力爭取台灣民眾黨提名參選。圖／林廷翰提供

基隆市政府副發言人林廷翰昨天離職，今天宣布投入中正區市議員選戰，全力爭取台灣民眾黨提名參選。圖／林廷翰提供