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國民黨桃園議員提名37席拚過半 3月25日起領表登記

桃園電子報／ 桃園電子報

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國民黨桃園市議員確定提名37席，市黨部預定25日起辦理領表登記。圖：曾增勳攝

2026桃園市議員選舉各黨初選競爭，國民黨確定桃園市議員提名區域32席、原住民5席，總共提名37席，尤其中壢增至6席、平鎮增至4席及龜山、八德、山地原住民各增至3席，仍以桃園區提7席最多，桃園市黨部今天表示，年底議員提名採席次極大化原則，希望爭取議會過半。

國民黨桃園市黨部確定市議員提名席次，並將在後天（18日）公告國民黨桃園市議員選舉提名登記有關事項，預定本月25日至26日辦理參選人領表、本月25日至27日辦理登記。

國民黨桃園市黨部確定提名席次，包括第一選區（桃園區）7席、第二選區（龜山區）3席、第三選區（八德區）3席、第四選區（蘆竹區）2席、第五選區（大園區）1席、第六選區（大溪、復興區）1席、第七選區（中壢區）6席、第八選區（平鎮區）4席、第九選區（楊梅區）2席、第十選區（龍潭區）2席、第十一選區（新屋區）不提名、第十二選區（觀音區）1席、第十三選區（平地原住民區）2席、第十四選區（山地原住民區）3席，區域議員共提名32席、原住民議員共提名5席，總共提名37席。

其中桃園區提7席，副議長李曉鐘退休，現任6席提名、另1席初選；龜山提3席，牛煦庭轉戰立委、現任孫韻璇涉官司，3席將初選；八德提3席，現任2席提名、另1席視登記人數；中壢提6席，吳嘉和退休，現任3席、另3席初選；平鎮提4席，現任3席、另1席視登記人數；平地原民提2席，現任1席、另1席視登記人數；山地原民提3席，現任2席、另1席視登記人數。又以中壢、龜山、八德、平鎮及原民區提名席次超過預期，競爭激烈。

國民黨桃園市黨部表示，基於各區分布盤勢分析提名，在現任市長張善政執政受市民肯定，及國民黨6席立委努力爭取建設為桃園發聲下，黨部年底市議員提名採席次極大化原則，希望爭取國民黨在議會過半（33席），也歡迎民眾黨議員提名人選一起競爭。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國民黨桃園議員提名37席拚過半 3月25日起領表登記

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