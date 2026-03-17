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嘉義市長選戰藍白合民調倒數 張啓楷打柯文哲牌翁壽良拚在地戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰升溫，藍白陣營各自完成提名，藍白整合進入關鍵深水區。雙方預計3月底民調決勝，民調時程逼近，民眾黨提名張啓楷（右）與國民黨提名翁壽良（左）火力全開，從政策、組織到文宣聲量戰較勁，選戰白熱化。圖／聯合報資料照
嘉義市長選戰升溫，藍白陣營各自完成提名，藍白整合進入關鍵深水區。雙方預計3月底民調決勝，民調時程逼近，民眾黨提名張啓楷（右）與國民黨提名翁壽良（左）火力全開，從政策、組織到文宣聲量戰較勁，選戰白熱化。圖／聯合報資料照

嘉義市長選戰升溫，民進黨提名立委王美惠，藍白陣營各自完成提名，藍白整合進入關鍵深水區。雙方預計3月底民調決勝，決定由誰代表藍白合出戰。隨著民調時程逼近，民眾黨提名張啓楷與國民黨提名翁壽良火力全開，從政策、組織到文宣聲量戰較勁，選戰白熱化。

2026九合一選舉

張啓楷主打「柯文哲牌」與福利政策，邀請民眾黨前主席柯文哲擔任競選總幹事，強化選戰聲勢。拋出多項民生政策，包括當選將再發放6000元消費金、推動國中小學營養午餐免費等福利措施，以「正派、專業、執行力」為主軸，透過布條與文宣，上電台受訪向市民訴求，強調要讓嘉義市「拚經濟、拚發財」。

除政策攻勢，張啓楷積極經營組織。日前與柯文哲辦選舉幹部選訓營，一同前往台灣燈會參觀，張啓楷邀請藍營重量級人物助陣，包括台南市長參選人、立委謝龍介站台助講，後續還將邀請更多藍營大咖站台，強調自己是藍白整合最具勝算參選人。

相較之下，翁壽良主打「在地經營牌」與服務形象。推出第三波大型看板，將主軸改為「改變、前進、心嘉義」，在市區重要路口陸續掛設，同時啟動宣傳，加強街頭曝光。國民黨市議會黨團力挺，透過黨部組織啟動輔選機制，整合基層力量，強調翁壽良深耕地方服務，爭取民調支持。翁壽良強調要接續市長黃敏惠推動的十大旗艦計畫，避免建設因政權更迭出現斷層；國民黨市黨部主委蔡明顯與議會黨團呼籲黨員團結支持翁壽良。

雙方陣營民調前，各自展開宣傳戰與組織動員，競爭升溫。面對即將到來民調對決，張啓楷與翁壽良都積極衝刺，希望藍白整合民調勝出。儘管2人策略不同，但2人都表態延續現任市長黃敏惠施政路線，持續推動嘉市城市發展。

張啓楷積極經營組織。日前與柯文哲辦選舉幹部選訓營，一同前往台灣燈會參觀。圖／取自張啓楷臉書
張啓楷積極經營組織。日前與柯文哲辦選舉幹部選訓營，一同前往台灣燈會參觀。圖／取自張啓楷臉書

張啓楷積極經營組織邀請藍營重量級人物助陣，包括台南市長參選人、立委謝龍介站台助講，後續還將邀請更多藍營大咖站台，強調自己是藍白整合最具勝算參選人。圖／取自張啓楷臉書
張啓楷積極經營組織邀請藍營重量級人物助陣，包括台南市長參選人、立委謝龍介站台助講，後續還將邀請更多藍營大咖站台，強調自己是藍白整合最具勝算參選人。圖／取自張啓楷臉書

國民黨市黨部主委蔡明顯及議會黨團力挺翁壽良，透過黨部組織啟動輔選機制，整合基層力量，強調翁壽良深耕地方服務，爭取民調支持。圖／翁壽良提供
國民黨市黨部主委蔡明顯及議會黨團力挺翁壽良，透過黨部組織啟動輔選機制，整合基層力量，強調翁壽良深耕地方服務，爭取民調支持。圖／翁壽良提供

翁壽良主打「在地經營牌」與服務形象。推出第三波大型看板，將主軸改為「改變、前進、心嘉義」，在市區重要路口陸續掛設。記者魯永明／攝影
翁壽良主打「在地經營牌」與服務形象。推出第三波大型看板，將主軸改為「改變、前進、心嘉義」，在市區重要路口陸續掛設。記者魯永明／攝影

台灣燈會 嘉義 營養午餐

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