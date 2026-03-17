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苗栗藍白合作 鍾東錦借將賴香伶任副縣長

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦借將民眾黨中央政策會執行長賴香伶昨上任第二副縣長，民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌都到場祝賀，寫下苗栗政治藍白合里程碑，鍾東錦強調大家合作是苗栗最大好處。政壇人士分析此舉為鍾競選連任加分，有助開拓年輕人票源。

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苗栗縣政府昨舉行賴香伶就職歡迎茶會，柯文哲、黃國昌，及立委邱鎮軍等人觀禮。鍾東錦表示，賴擔任立委期間，常關心苗栗事務，自己就對賴一口流利客家話印象深刻，而且對事務想法清晰、政策辯論清楚，是難得的人才，因此地方制度法修正增設第二副縣長，第一想法就是賴。

賴香伶目前兼任民眾黨苗栗縣黨部主委。鍾東錦說，政黨間競爭又合作，他這屆以無黨籍身分當選，目前大家合作是苗栗最大好處及公約數，他認為賴沒有縣政、黨務衝突問題，若民眾黨在苗栗發展不錯，也是好事。

「賴香伶無論操守、能力沒問題，中央、地方經驗都有。」柯文哲表示，賴香伶過去擔任台北市勞動局長、立法委員都有好表現，誇鍾縣長好眼光，並掛保證賴可以做得很好。

賴香伶強調會全力以赴，協助鍾縣長承先啟後，溝通、協調、督導業務在所不辭，包括推動ＡＩ、「北台積、南美光」等願景，也把文化、觀光及客家的美，發揚到國際。

地方政壇分析，賴香伶是客家苗栗三義女兒，與出身海線地區第一副縣長邱俐俐有互補作用，且民眾黨受到許多年輕人支持，重用賴香伶有指標性意義，除是苗栗縣客家大縣外，政治上對於藍白合，及藍營「大兵」鍾東錦競選連任縣長，有加分作用。

海線地區 邱鎮軍 地方制度法

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