影／宋楚瑜過生日 童子瑋促成蔡英文、宋楚瑜視訊連線

參選基隆市長的現任議長童子瑋，今天有前總統蔡英文來為他助陣。今天也是親民黨主席宋楚瑜的生日，童說，3年多前有宋幫忙才當選議長，午餐前撥通視訊電話，蔡透過鏡頭祝宋生日快樂，宋說一直記得跟蔡合作，為兩岸、政黨和解努力，相約再碰面。

蔡英文今天上午由前基隆市長林右昌和童子瑋陪同，先後走訪基隆球子山燈塔、獅球嶺砲台，過程中，蔡英文也和童子瑋談論市政藍圖，為童的選情加油。從獅球嶺下山，3人一起享用日式料理午餐。

今天是宋楚瑜的生日，在用餐之前，童子瑋特地邀請蔡、林一起透過視訊電話，3人一起向宋說生日快樂，宋回說不敢當。蔡又說，好一陣子沒看到宋，還是很帥。宋聞言開心笑了兩聲，回說謝謝，並說最近大家都很辛苦了，實在不敢當，還驚擾她。

蔡英文2016年當選總統，任內第一次APEC經濟領袖會議，指派宋楚瑜為特使。宋楚瑜今在視訊電話中說，一直記得跟蔡共同合作，為兩岸的和解，為政黨的和解，真正共同努力讓族群更和諧、和解。

宋說，謝謝蔡以前給他很多的機會，大家一起共同努力，堅持台灣民主的價值，讓台灣自由、民主的制度，讓所有在台灣的人都感覺到驕傲。

蔡主席回應「主席客氣了」，指她受宋幫忙很多，也照顧很多，所以一直很感激宋一路來對她的照顧，還有碰到困難的時候，宋都拔刀相助，她非常感謝。宋對蔡說「不敢當」，並再次謝謝蔡以前給他這麼好的機會。

蔡英文接著提到身旁的童子瑋，稱童是「未來的市長」。宋說，童子瑋常常跟他說，雙方其實有共同的未來，大家一起共同維護台灣自由民主的價值，在民生制度和很多的工作一起攜手努力。

童子瑋此時對身旁蔡英文說，競選議長的時候，有獲得宋楚瑜大力幫忙。蔡對宋說，那個時候真的非常感謝主席的幫忙，童才可以順利當選，這件事情他們真的要再一次表達感謝。

宋楚瑜也說，要特別謝謝林右昌，因為那時候（林擔任基隆市長期間）也幫上很多忙，讓他的女兒能夠在基隆，有很多共同努力的一些成果（宋的女兒有參與基隆公共建設標案）。

蔡英文邀宋楚瑜「一起到基隆來玩玩」，宋回「好的」，找機會一起續續共同的價值，如何讓台灣能夠更好，大家一起加油。最後4人互祝新年快樂，結束視訊電話。