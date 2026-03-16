快訊

蘋果無預警推全新AirPods Max 2！定價17990元搭載H2晶片、主動式降噪升級

安啦！台指期強震後 押寶買盤進場、指數大漲300點

蔡依林演唱會驚魂瞬間 「真相之書」突失控歪斜畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

展外交實力 蘇巧慧與新加坡西北區市長會面

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新加坡西北區市長任梓銘（Alex Yam）今天拜會民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。圖／蘇巧慧辦公室提供
新加坡西北區市長任梓銘（Alex Yam）今天拜會民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。圖／蘇巧慧辦公室提供

新加坡西北區市長任梓銘（Alex Yam）今天抵台，第一個行程即拜訪民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧，雙方針對創新科技治理、半導體產業合作、環境永續、提升城市韌性政策以及青年公共事務參與等多項關鍵議題交換意見，盼持續深化台星雙邊關係。蘇巧慧準備台灣特色手搖飲和任梓銘分享，用手搖飲開啟城市外交的大門。

2026九合一選舉

蘇巧慧指出，台星雙邊貿易往來近年大幅躍升，顯示兩國經貿依賴度日益增強，雙方在半導體產業分工中高度互補，未來在數位轉型的浪潮下，台星關係勢必將更為緊密。同時面對極端天氣帶來的威脅，如何透過創新科技提升城市韌性、扶植在地產業發展，更是城市治理的核心。也期待未來雙方持續在各項公共議題上深化交流，推動台星友好關係邁向新里程。

任梓銘提到，台灣與新加坡是亞洲半導體供應鏈中最核心的兩大科技樞紐，更是密不可分的貿易夥伴，隨着全球政經形勢快速變動，台星雙方不僅在技術開發上維持緊密互助，更共同面臨氣候變遷與產業轉型的相似挑戰，期盼透過此次訪問，創造更多兩地交流與互惠學習的機會。

會後任梓銘致贈新加坡代表性文化遺產「娘惹屋」藝術品，象徵新加坡社會多元文化的並重與融合，更準備由其選區內患有自閉症的少年設計師Sheng Jie創作的環保包款。蘇巧慧則回贈「願景地圖杯」，和新北特色茶禮盒，和訪賓分享她的城市願景與新北在地特色。

新加坡 蘇巧慧

延伸閱讀

蕭副總統：台灣三大優勢深化國際合作 共促區域安全

新北市長選戰加溫 李四川 蘇巧慧 提名後首度同框

鄭麗文黃國昌再度合體　藍白共同政見提4大願景

AI City主題館 智慧城市展最大亮點

相關新聞

李四川赴新北戰警春酒拜票 現場頻喊「凍蒜」氣氛熱

國民黨新北市長參選人李四川今晚間出席新北市戰警春酒餐會，現場氣氛熱烈，李四川承諾，若年底獲得市民支持，將延續過去做事精神，全力為新北市發展打拚。並對今年投入三蘆地區市議員選戰的前市議員蔡明堂之子蔡正呈表達支持。

展外交實力 蘇巧慧與新加坡西北區市長會面

新加坡西北區市長任梓銘（Alex Yam）今天抵台，第一個行程即拜訪民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧，雙方針對創新科技治理、半導體產業合作、環境永續、提升城市韌性政策以及青年公共事務參與等多項關鍵議題交換意見，盼持續深化台星雙邊關係。蘇巧慧準備台灣特色手搖飲和任梓銘分享，用手搖飲開啟城市外交的大門。

聽了柯文哲建議 藍營老將之子黃承鋒宣布退選新北市議員

國民黨新北市議員黃永昌之子黃承鋒先前爭取民眾黨提名，出征第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員選舉，不過在民眾黨內初選以45.3372%輸給民眾黨代表吳亞倫54.6628%。他今在臉書發文指出，在與民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌交換想法後，認同柯文哲說「要相信制度，不要相信個人」，決定放棄參選本年度新北市議員選舉。

挺黃世杰戰桃園市長 王義川讚條件適合：待選對會完成程序就拚了

民進黨桃園市長潛在人選包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，以及桃園前立委、法務部次長黃世杰。據了解，黃世杰近日獲民進黨選對會私下徵詢，可望披掛上陣。王義川今晚發文指出，黃各項條件都很適合，「我全力支持！現在就等選對會完成程序，我們大家就拚了」。

鹿港鎮長藍綠輪替？議員施佩妤、楊妙月表態 藍營人選成變數

彰化縣鹿港鎮長許志宏兩任任期將屆滿，傳出有意轉戰縣議員，地方政壇也開始為下一屆鎮長選舉布局。民進黨縣議員楊妙月率先表態參選鎮長，無黨籍縣議員施佩妤近日也正式宣布投入選戰；另外，外界盛傳國民黨縣議員楊竣程也可能角逐，不過他表示仍在評估中。地方人士分析，楊竣程是否參選，將牽動各陣營票源分布。

嘉義市藍白合民調3月底前見真章 張啓楷盼成2028下架民進黨示範區

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今天於媒體人黃光芹廣播節目專訪表示，嘉義市是藍白合作的指標區，目前兩黨初步共識是在3月底前完成民調，產生國民黨與民眾黨共同推舉的唯一候選人。張啓楷強調，嘉義市若能成功整合並勝選，將成為2028年下架民進黨的重要示範模式，唯有透過政黨輪替，才能將民進黨過去8年如超思雞蛋、快篩等諸多被蓋住的弊案徹底清查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。