聽了柯文哲建議 藍營老將之子黃承鋒宣布退選新北市議員

國民黨新北市議員黃永昌之子黃承鋒先前爭取民眾黨提名，出征第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員選舉，不過在民眾黨內初選以45.3372%輸給民眾黨代表吳亞倫54.6628%。他今在臉書發文指出，在與民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌交換想法後，認同柯文哲說「要相信制度，不要相信個人」，決定放棄參選本年度新北市議員選舉。

黃承鋒在臉書指出，今天很高興能與柯文哲以及黃國昌老師交流，彼此交換了許多想法，也再次思考了制度與政治的意義。

黃承鋒說，唯有建立能夠長久運作的制度，政黨與國家才能 穩健前行，在審慎思考後決定「放棄參選本年度新北市議員選舉」。

黃說，這次初選過程中的不足與爭議，對黨內而言是一次 檢討與精進的機會，對他而言也是一次深刻的學習與成長。期盼未來我們都能變得更好，一起為這片我們深深熱愛的土地持續努力。

黃承鋒指出，接下來會繼續在黃永昌議員的服務處活躍，在這裡他深刻體會到地方服務與建設的推動，是需要長時間累積的經驗與持續不斷的堅持，永昌議員多年來替地方爭取建設、監督市政，許多承諾都看得到成果，未來也還有許多事情需要繼續替市民朋友努力。

黃承鋒表示，請大家繼續支持黃永昌議員爭取連任，未來他仍會持續在地方學習、服務，為這片土地盡一份心力。