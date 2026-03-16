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聽了柯文哲建議 藍營老將之子黃承鋒宣布退選新北市議員

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市議員黃永昌之子黃承鋒宣布放棄參選本年度新北市議員選舉。圖／摘自黃承鋒臉書
國民黨新北市議員黃永昌之子黃承鋒宣布放棄參選本年度新北市議員選舉。圖／摘自黃承鋒臉書

國民黨新北市議員黃永昌之子黃承鋒先前爭取民眾黨提名，出征第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員選舉，不過在民眾黨內初選以45.3372%輸給民眾黨代表吳亞倫54.6628%。他今在臉書發文指出，在與民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌交換想法後，認同柯文哲說「要相信制度，不要相信個人」，決定放棄參選本年度新北市議員選舉。

2026九合一選舉

黃承鋒在臉書指出，今天很高興能與柯文哲以及黃國昌老師交流，彼此交換了許多想法，也再次思考了制度與政治的意義。

黃承鋒說，唯有建立能夠長久運作的制度，政黨與國家才能 穩健前行，在審慎思考後決定「放棄參選本年度新北市議員選舉」。

黃說，這次初選過程中的不足與爭議，對黨內而言是一次 檢討與精進的機會，對他而言也是一次深刻的學習與成長。期盼未來我們都能變得更好，一起為這片我們深深熱愛的土地持續努力。

黃承鋒指出，接下來會繼續在黃永昌議員的服務處活躍，在這裡他深刻體會到地方服務與建設的推動，是需要長時間累積的經驗與持續不斷的堅持，永昌議員多年來替地方爭取建設、監督市政，許多承諾都看得到成果，未來也還有許多事情需要繼續替市民朋友努力。

黃承鋒表示，請大家繼續支持黃永昌議員爭取連任，未來他仍會持續在地方學習、服務，為這片土地盡一份心力。

議員 黃國昌 民眾黨

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