挺黃世杰戰桃園市長 王義川讚條件適合：待選對會完成程序就拚了

民進黨桃園市長潛在人選包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，以及桃園前立委、法務部次長黃世杰。據了解，黃世杰近日獲民進黨選對會私下徵詢，可望披掛上陣。王義川今晚發文指出，黃各項條件都很適合，「我全力支持！現在就等選對會完成程序，我們大家就拚了」。

黃世杰也在該篇文章下回覆，「感謝專業認真、人氣最高的阿川委員，給我鼓勵跟支持。無論在任何崗位，桃園隊團結一心一起拚」。

民進黨桃園市長人選尚未敲定，目前何志偉在地方經營逾一年，王義川也認養中壢、平鎮為責任區，黃世杰過去曾為桃園第2選區（大園、觀音、新屋、楊梅）立委。據了解，賴總統曾二度徵詢王義川意見，最後遭婉拒，賴轉向鎖定曾任在地立委的黃世杰出戰。

民進黨人士分析，徵詢黃世杰並不讓人意外，主要是考量黃有在地選戰經驗，也熟悉地方事務，更有中央歷練，有機會挑戰現任的桃園市長張善政，替民進黨在桃園打出漂亮一仗。

黃世杰今日證實有獲選對會初步徵詢，他說，身為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸，最後徵召參選與否「一切將尊重主席的決策權」。

今晚王義川在臉書發文指出，看到黃世杰願意參戰桃園市長，太好了！「阿川這局挺世杰，所有選市長的主客觀條件、市政熟悉度、學經歷、在地人和，都非常適合桃園市，我全力支持」，現在就等選對會完成程序，大家就拚了。