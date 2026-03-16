李四川赴新北戰警春酒拜票 現場頻喊「凍蒜」氣氛熱

國民黨新北市長參選人李四川今晚間出席新北市戰警春酒餐會，現場氣氛熱烈，李四川承諾，若年底獲得市民支持，將延續過去做事精神，全力為新北市發展打拚。並對今年投入三蘆地區市議員選戰的前市議員蔡明堂之子蔡正呈表達支持。

李四川一入場即引來大批支持者歡呼、爭相握手致意，致詞及在台下交流時，也不時傳出整齊劃一的「李四川凍蒜」呼喊聲；今年也投入三蘆地區市議員選戰的蔡政呈，現場也有不少支持者高喊「蔡政呈凍蒜」，展現基層動員熱度。

李四川致詞表示，這周回到新北市各地走訪，見到許多過去在台北縣、新北市服務時的老朋友，心裡感到相當溫暖。他提到，過去在市府任職期間，警察局雖由時任市長侯友宜督導，但警察機關在派出所、分局等硬體建設需求上，常向他尋求協助，市府也盡力完善相關工程與設備，希望讓基層警力有更好的工作環境。

李四川指出，自己這次獲國民黨提名參選新北市長，雖然離開市府已有幾年，但一直住在新北市板橋，近期也陸續與各地里長交流，了解地方建設及待解決問題。他強調，若年底能獲得市民支持，將秉持過去做事精神，全力為新北市打拚，也盼支持者持續相挺，讓他有機會回到新北市服務。

對於同場出席的國民黨新北市議員參選人蔡政呈，李四川也公開表達支持。他表示，年輕世代接棒很重要，蔡政呈的父親、前新北市議員蔡明堂過去做事認真、很有拚勁，期待蔡政呈延續這份精神，進入議會為地方服務。

蔡政呈則表示，自己是前議員蔡明堂之子，過去在父親從事公共服務期間，長期接觸地方事務，也在公共事務與基層服務中累積不少經驗。他指出，侯友宜首次參選新北市長時，「新北戰警」就是重要的民間支持力量，未來若李四川順利當選，地方建設要持續銜接推動，也需要議會有穩定多數支持。

蔡政呈說，希望能爭取選民認同進入議會，成為市府在議會中的重要後盾，為三重、蘆洲地方發展持續努力。他也向在場支持者爭取支持，盼年底選舉順利勝出。

前市議員蔡明堂之子蔡正呈今年將投入三蘆地區市議員選戰。記者張策／攝影