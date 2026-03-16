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誰來挑戰張善政？黃世杰表態家鄉若有需要責無旁貸

桃園電子報／ 桃園電子報

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民進黨主席賴清德傳徵召法務部次長黃世杰代表綠營挑戰桃園市長。圖：翻攝自黃世杰臉書

誰來挑戰國民黨桃園市長張善政？民進黨桃園市長提名遲遲未定，繼民進黨主席賴清德傳出徵召總統府副秘書長何志偉、立委王義川參選後，如今轉向點名桃園子弟、法務部次長黃世杰代表民進黨出戰桃園市長，黃世杰今(16)日說，身為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸，最後徵召參選與否「一切將尊重主席的決策權」。

黃世杰現年47歲，為桃園市新屋子弟，他父親黃金德曾任桃園縣副議長、桃園農田水利會總幹事，長期在地方為農民權益打拚，獲新屋、楊梅沿海鄉親肯定，黃世杰與台北市長蔣萬安為建中同班同學，台大法律學系畢業、先後取得台大法研所碩士及美國哥倫比亞大學法學碩士，曾任前桃園市長鄭文燦市府顧問、參議及民進黨中央執行委員，後來在父親黃金德支持下返鄉參選立委當選，連任以些微差距票數落敗，賴政府隨即延攬擔任法務部次長迄今。

現任桃園市長張善政施政三年多來政績受到市民肯定，民進黨視桃園市長為艱困選區，最先傳出賴清德徵召何志偉參選，何也積極在桃園參與宮廟、社區活動，卻未獲黨內在地支持，隨後王義川有意代表民進黨參選，賴清德曾兩度徵詢王義川參選，最後遭到婉拒，徵召桃園市長人選受阻，因而轉向點名徵召桃園子弟黃世杰參選，賴清德一直視黃世杰為子弟兵，黃世杰兩次參選立委期間，賴清德均多次站台用力輔選，在黃世杰惜敗立委後，隨即延攬至中央服務。

賴清德徵召桃園市長人選不順後，最後推出「口袋人選」黃世杰參選，加上3年多來，黃世杰經常返鄉參加新屋、楊梅及沿海活動，未與地方脫節，黃世杰私下透露，「如果黨有需要徵召參選（桃園市長），我一定全力以赴」，如今傳出賴清德點名參選，地方人士並不意外。

針對是否參選桃園市長？黃世杰表示，選對會有初步徵詢，對桃園市長選情看法進行交流，目前重心仍以法務部工作優先，只要在行政團隊一天，就會持續在崗位把事情做好，最後黨中央徵召與否，「作為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸，一切尊重主席的決策權。」他相信黨會透過機制整合各方意見，在通盤考量後做出最好的布局。

本文章來自《桃園電子報》。原文：誰來挑戰張善政？黃世杰表態家鄉若有需要責無旁貸

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