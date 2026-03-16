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鹿港鎮長藍綠輪替？議員施佩妤、楊妙月表態 藍營人選成變數

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議員施佩妤曾任鹿港鎮永安里里長長達12年，首次參選縣議員便在鹿港選區拿下全縣最高票當選，日前宣布選鹿港鎮長。圖／彰化縣議員施佩妤提供
彰化縣議員施佩妤曾任鹿港鎮永安里里長長達12年，首次參選縣議員便在鹿港選區拿下全縣最高票當選，日前宣布選鹿港鎮長。圖／彰化縣議員施佩妤提供

彰化縣鹿港鎮長許志宏兩任任期將屆滿，傳出有意轉戰縣議員，地方政壇也開始為下一屆鎮長選舉布局。民進黨縣議員楊妙月率先表態參選鎮長，無黨籍縣議員施佩妤近日也正式宣布投入選戰；另外，外界盛傳國民黨縣議員楊竣程也可能角逐，不過他表示仍在評估中。地方人士分析，楊竣程是否參選，將牽動各陣營票源分布。

2026九合一選舉

施佩妤曾任鹿港鎮永安里里長長達12年，因服務勤快、形象親民，首次參選縣議員便在鹿港選區拿下全縣最高票當選，表現備受關注。她近日證實將參選鎮長，表示十多年來持續深耕基層、傾聽民意，不僅看見地方的努力與進步，也看見鹿港未來更多可能；在不少支持者鼓勵下，決定站出來承擔更大的責任。

施佩妤過去皆以無黨籍身分參選，其父為前縣議員施性鍾，曾為國民黨員，讓她在藍營也有一定支持基礎；同時她長期經營基層社團與文史圈，也吸引不少綠營支持者，無黨籍身分反而成為跨越藍綠的優勢。

民進黨縣議員楊妙月則是前鹿港鎮長黃振彥妻子，已連任兩屆縣議員。她表示，許多鄉親鼓勵她參選鎮長，丈夫黃振彥也支持，因此決定接受挑戰。她指出，希望延續過去尚未完成的施政方向，例如持續推動交流活動；同時也認為鹿港夜間觀光亮點不足，未來應加強相關規劃，以提升遊客停留意願。

回顧鹿港鎮近年政治版圖，從現任彰化縣長王惠美以國民黨籍連任兩屆鎮長，到民進黨籍的黃振彥接任，呈現藍綠輪替局面。對於下屆選舉楊妙月表示，鄉鎮長選舉不能只看政黨大環境，「選人比選政黨更重要」。

至於同樣被點名為可能人選的國民黨縣議員楊竣程，已擔任縣議員近20年，是否在政治路上更進一步備受關注。他表示，目前仍在評估中。地方人士分析，楊竣程熟悉的區域與楊妙月部分重疊，而施佩妤也有部分藍營支持者，若他決定參選，可能造成其他兩人的票源分散，進一步牽動整體選情，後續發展仍有待觀察。

民進黨縣議員楊妙月則是前鹿港鎮長黃振彥妻子，已連任兩屆縣議員，率先宣布參選鹿港鎮長。圖／彰化縣議員楊妙月提供
民進黨縣議員楊妙月則是前鹿港鎮長黃振彥妻子，已連任兩屆縣議員，率先宣布參選鹿港鎮長。圖／彰化縣議員楊妙月提供

鹿港 無黨籍

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