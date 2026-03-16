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蔡英文為童子瑋助選藍營尊重 但稱童沒做好功課「還沒準備好當市長」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前總統蔡英文（中）今由前基隆市長林右昌（左），以及參選市長的議長童子瑋（右）陪同走訪基隆。記者邱瑞杰／攝影
前總統蔡英文（中）今由前基隆市長林右昌（左），以及參選市長的議長童子瑋（右）陪同走訪基隆。記者邱瑞杰／攝影

民進黨徵召基隆市議長童子瑋參選基隆市長，前總統蔡英文今天走訪基隆為童助攻。國民黨基隆市黨部發言人林祐德說，尊重蔡為同黨同志助選，但從童子瑋近期提出的政見，顯示童可能還沒有準備好當市長。

2026九合一選舉

蔡英文今天由前基隆市長林右昌，以及參選市長的議長童子瑋陪同，先後走訪基隆港西岸球子山燈塔，以及可以俯瞰市中心的獅球嶺砲台。

三人藉由在球子山台觀看基隆港，提及蔡英文擔任總統，林右昌擔任基隆市長期間，中央和地方合作推動軍港西遷的過程，肯定林任內推動市港再生計畫，加上中央支持，讓基隆有天翻地覆的變化，寄望童子瑋當選市長後，讓基隆的未來變得更好、更進步、更繁榮。

林祐德說，對蔡前總統來基隆輔選童子瑋表示尊重，這也是他們的自由。基隆這幾年在市長謝國樑執政下，進步非常多，包括行人友善政策，成績非常的亮眼。

林祐德指出，童子瑋最近也提出了許多政見跟看法，包括最近討論度很高的敬老金加倍，或者是年節禮金，這一些都要考量市府的預算，可不可以負荷這麼大的數字。童子瑋可能還沒有準備好要當市長，所以沒有做好功課。很多事情必須要考量後再做決定，不是大撒幣。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德說，尊重前總統為童子瑋助選，但從童近期提出的政見，顯示可能還沒有準備好當市長。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市黨部發言人林祐德說，尊重前總統為童子瑋助選，但從童近期提出的政見，顯示可能還沒有準備好當市長。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆港 林右昌

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