嘉義市藍白合民調3月底前見真章 張啓楷盼成2028下架民進黨示範區

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今天於媒體人黃光芹廣播節目專訪表示，嘉義市是藍白合作的指標區，目前兩黨初步共識是在3月底前完成民調，產生國民黨與民眾黨共同推舉的唯一候選人。張啓楷強調，嘉義市若能成功整合並勝選，將成為2028年下架民進黨的重要示範模式，唯有透過政黨輪替，才能將民進黨過去8年如超思雞蛋、快篩等諸多被蓋住的弊案徹底清查。

張啓楷指出，原本期待透過協調產生人選，因國民黨徵召的翁壽良堅持參選，最終走向民調初選。他認為民調時間應越早越好，因為民進黨王美惠早已備戰，嘉義市選情本就屬於綠大於藍的艱困選區，在野力量若因內耗拖延整合，將給予對手更多優勢。張啓楷表示，這場選戰不僅是地方選舉，更關係到民眾黨在2026年的指標性意義。

身為嘉義子弟，張啓楷提及過去兩年已完成許多地方服務，包括阿里山小火車安全改善、協助檜意森活村爭議等。他表示，自己並非只有周末才回嘉義，而是長期深入基層，甚至春節期間跑遍宮廟慶典，聽到無數鼓勵與勸進。除在地服務外，憑藉媒體背景與立院人脈，張啓楷獲得謝龍介、高金素梅等友軍強力推薦，謝龍介更親赴嘉義站台，展現跨黨派的支持力。

針對民生政策，張啓楷主張廣建社會住宅，批評賴清德總統在社宅政見上跳票，原訂13萬戶卻縮減規模。他計畫推動嘉義市鐵路高架化後的空間開發，成立大通二通商圈，結合文化與文創產業吸引年輕人回流。福利方面則提出擴大長輩健保補助，並將每個月的乘車點數擴大使用範圍至計程車與掛號費，同時爭取孕婦乘車補貼與營養午餐品質升級。

談及黨內動態，張啓楷表示柯文哲高度關注嘉義選情，甚至開玩笑說，若身為選戰總幹事的他連嘉義都輸掉，未來恐難有補血機會。3月26日京華城案將判決，他認為案件政治性強，檢方起訴的事實與金流等證據並不夠明確，對判決結果持觀察態度。

關於軍購案的部分，張啓楷強調「國防預算透明化」與「美方交貨延宕」兩大重點；他指出，在野黨立場是支持國防，但要求預算必須公開透明，強調只要是美國公開宣布要賣給台灣的武器，國防部就應將預算與項目攤在陽光下供國會監督。許多已付款的項目遲未交貨，立法院應發揮強力監督職能，追蹤延宕軍品流向，確保納稅人的錢花在刀口上，保障台灣國防安全。