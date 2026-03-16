喊接棒盧秀燕 楊瓊瓔：30年沒離開台中不是因為沒機會走出去

立委楊瓊瓔爭取國民黨提名參選下屆台中市長，本月初將以民調初選定輸贏；楊瓊瓔今天在臉書發文說，30多年來，她從來沒有離開過台中。不是因為她沒有機會走出去，而是因為台中是她的故鄉，是自己一生最深愛的土地。

楊瓊瓔表示，30多年走來，她擔任過2屆省議員、7任立委、一年副市長。25歲進入省議會，成為全台灣最年輕的省議員，她沒有背景與資源，只有一股想為家鄉做事的熱血。後來因為精省，鄉親將她送進立法院，在國會奮鬥的幾千個日子裡，她想的永遠是台中。

每次中央在分配預算、討論重大政策，她心裡只有一個念頭，台中的建設不能落後，為了爭取預算，她不怕得罪人，即便拍桌子也要替台中爭到底。從法案修訂到數百億預算的爭取，她練就了一身硬功夫，要用全國的高度看見台中的未來，用中央的資源建設我們的家鄉。

楊瓊瓔說，她當台中市副市長時跑遍了全台中市29個行政區，鄉親對她的不離不棄，她點滴在心頭。她現在準備好了！準備好接棒盧秀燕市長，讓台中不只守得住現在的成果，更要在下一個10年，成為全台灣最耀眼、最讓人驕傲的城市。