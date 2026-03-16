藍白合新里程碑！賴香伶上任苗栗副縣長 政壇：鍾東錦競選連任加分

苗栗縣長鍾東錦借將民眾黨中央政策會執行長賴香伶今天上任副縣長，地方政治新里程碑。民眾黨創黨主席柯文哲今天曝藍白合，賴香伶是幕後重要推手，鍾東錦強調大家合作是苗栗最大好處，政壇人士則分析此舉為鍾競選連任加分。

賴香伶今天上任苗栗縣副縣長，仍擔任民眾黨苗栗縣黨部主委，柯文哲、民眾黨主席黃國昌等都到場祝賀，藍白合受矚目，他說，政黨之間既競爭又合作，這屆以無黨籍身分當選，目前狀態大家合作是苗栗最大好處及公約數，他認為賴沒有縣政、黨務衝突的問題。

鍾東錦說，賴香伶是政務官，負有黨務的任務，例如國民黨人員也會到縣府拜會他，而且柯文哲選這屆總統在苗栗得票數是第二名，獲得蠻多數的鄉親肯定與支持，如果民眾黨在苗栗發展不錯，也是一件好事。

柯文哲則透露，近來關於藍白合問題，檯面上是國民黨主席鄭麗文與黃國昌要簽約了，幕後的共同政見、政黨合作細節，表面光鮮亮麗，其實很多需要喬的，賴就是負責處理這些細節的人。

黃國昌表示謝謝鍾縣長給賴香伶機會，相信賴不會讓苗栗鄉親失望，賴在民眾黨的表現帶到苗栗，成為鍾縣長得力的左右手，算是民眾黨對苗栗鄉親做了非常非常好的事情，鍾縣長並同意賴繼續擔任縣黨部主委，與縣府團隊一起為苗栗鄉親打拚，有更緊密的結合。

地方政壇分析，賴香伶是客家苗栗三義女兒，與出身海線地區第一副縣長邱俐俐有互補作用，且民眾黨受到許多年輕人支持，重用賴香伶有指標性意義，除了是苗栗縣客家大縣外，政治上對於藍白合，及藍營大兵鍾東錦競選連任縣長，有加分作用。