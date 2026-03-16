快訊

拖吊蟑螂又來了！3.7公里救援費4千變4萬 他怒告業者詐欺警函送

外資續提款 台股下跌57點、三大法人賣超477億元

伊朗新領袖被爆「在俄國動手術」！美媒曝現在德黑蘭實際掌權是這群人

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白合新里程碑！賴香伶上任苗栗副縣長 政壇：鍾東錦競選連任加分

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦借將民眾黨中央政策會執行長賴香伶今天上任副縣長，地方政治藍白合新里程碑。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦借將民眾黨中央政策會執行長賴香伶今天上任副縣長，地方政治藍白合新里程碑。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦借將民眾黨中央政策會執行長賴香伶今天上任副縣長，地方政治新里程碑。民眾黨創黨主席柯文哲今天曝藍白合，賴香伶是幕後重要推手，鍾東錦強調大家合作是苗栗最大好處，政壇人士則分析此舉為鍾競選連任加分。

2026九合一選舉

賴香伶今天上任苗栗縣副縣長，仍擔任民眾黨苗栗縣黨部主委，柯文哲、民眾黨主席黃國昌等都到場祝賀，藍白合受矚目，他說，政黨之間既競爭又合作，這屆以無黨籍身分當選，目前狀態大家合作是苗栗最大好處及公約數，他認為賴沒有縣政、黨務衝突的問題。

鍾東錦說，賴香伶是政務官，負有黨務的任務，例如國民黨人員也會到縣府拜會他，而且柯文哲選這屆總統在苗栗得票數是第二名，獲得蠻多數的鄉親肯定與支持，如果民眾黨在苗栗發展不錯，也是一件好事。

柯文哲則透露，近來關於藍白合問題，檯面上是國民黨主席鄭麗文與黃國昌要簽約了，幕後的共同政見、政黨合作細節，表面光鮮亮麗，其實很多需要喬的，賴就是負責處理這些細節的人。

黃國昌表示謝謝鍾縣長給賴香伶機會，相信賴不會讓苗栗鄉親失望，賴在民眾黨的表現帶到苗栗，成為鍾縣長得力的左右手，算是民眾黨對苗栗鄉親做了非常非常好的事情，鍾縣長並同意賴繼續擔任縣黨部主委，與縣府團隊一起為苗栗鄉親打拚，有更緊密的結合。

地方政壇分析，賴香伶是客家苗栗三義女兒，與出身海線地區第一副縣長邱俐俐有互補作用，且民眾黨受到許多年輕人支持，重用賴香伶有指標性意義，除了是苗栗縣客家大縣外，政治上對於藍白合，及藍營大兵鍾東錦競選連任縣長，有加分作用。

鄭麗文 民眾黨 苗栗縣 賴香伶 苗栗 黃國昌 鍾東錦 柯文哲

延伸閱讀

在野合作 藍白共推政見 正視民生

聯合報社論／「藍白合」節奏漸穩，柯文哲仍是壓力變數

藍台中市長提名倒數最後2周...江啟臣大咖挺 楊瓊瓔大造勢

苗栗大桃坪土資場營運 自救會抗議

相關新聞

藍白合新里程碑！賴香伶上任苗栗副縣長 政壇：鍾東錦競選連任加分

苗栗縣長鍾東錦借將民眾黨中央政策會執行長賴香伶今天上任副縣長，地方政治新里程碑。民眾黨創黨主席柯文哲今天曝藍白合，賴香伶是幕後重要推手，鍾東錦強調大家合作是苗栗最大好處，政壇人士則分析此舉為鍾競選連任加分。

台中市議員第四選區綠營人選明確 藍營初選時間未定各自衝刺

台中市議員第四選區，后里、豐原區下屆想參選者眾，藍、綠、白和無黨籍都有，綠營完成初選登記已確認參選人，藍營至今未定人選，二名現任里長積極爭取提名，預計初選決定；民眾黨參選人連小華是現任民眾黨立院總召陳清龍之妻，另有無黨籍王朝坤和親民黨黃朝淵可能參選，競爭激烈。

嘉義市藍白合民調3月底前見真章 張啓楷盼成2028下架民進黨示範區

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今天於媒體人黃光芹廣播節目專訪表示，嘉義市是藍白合作的指標區，目前兩黨初步共識是在3月底前完成民調，產生國民黨與民眾黨共同推舉的唯一候選人。張啓楷強調，嘉義市若能成功整合並勝選，將成為2028年下架民進黨的重要示範模式，唯有透過政黨輪替，才能將民進黨過去8年如超思雞蛋、快篩等諸多被蓋住的弊案徹底清查。

喊接棒盧秀燕 楊瓊瓔：30年沒離開台中不是因為沒機會走出去

立委楊瓊瓔爭取國民黨提名參選下屆台中市長，本月初將以民調初選定輸贏；楊瓊瓔今天在臉書發文說，30多年來，她從來沒有離開過台中。不是因為她沒有機會走出去，而是因為台中是她的故鄉，是自己一生最深愛的土地。

台南國民黨內提名登記起跑 歐政豪搶頭香展現世代接棒決心

藍綠兩黨近期積極布局2026地方選舉，民進黨上周甫完成台南市議員初選民調作業，國民黨本周則進行黨內提名登記。今登記首日，參選人歐政豪在母親、現任市議員曾培雅陪同下，搶頭香完成登記，也象徵世代交棒的精神。

中市財政分級調整影響捷運規畫？何欣純批市府效率並喊出這句話

針對各界關心台中市財政分級調整，會不會影響台中整體捷運路網規畫，以及藍線延伸到太平？民進黨下屆台中市長提名人何欣純今天說，她主張藍線就是「一線到底」，有效率、加速進行。她甚至還喊出「盧市長沒完成的，何欣純接棒來做！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。