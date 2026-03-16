基隆敬老金加碼 藍營批占功、綠營稱說到做到

針對敬老金加碼議題，國民黨今天批評民進黨基隆市長提名人童子瑋「先占功、再開價」的政治操作。童子瑋陣營說，國民黨若反對可以大聲說，「謝國樑不做的，童子瑋說到做到」。

童子瑋昨天表示，基隆市長謝國樑參加地方活動時，宣布基隆市政府將於4月公布敬老金增加，預計年底普發。對於謝國樑跟進他的政見予以肯定，未來「童子瑋宣布、謝國樑跟進」的模式應該會成為常態。

國民黨基隆市黨部副發言人張家馨今天在記者會指出，童子瑋的邏輯很簡單，只要是童子瑋提出的政見，就算市府原本就有規劃，也要說成「市府跟進」。這種「先占功、再開價」的操作，恐怕只會讓市民覺得好笑。

張家馨說，童子瑋現在開的是漂亮支票，最後卻是全體基隆市民買單，這種「政見先喊、財源再說」的模式，與民進黨中央政府的風格可說如出一轍。

童子瑋進步基隆辦公室發言人卓芷戎表示，國民黨對於重陽敬老金、三節敬老金加倍的政策如果持否定態度，請直接表達立場「反對可以大聲說」，也可以請謝國樑撤回年底普發的承諾，選民可以從政策做比較，「謝國樑不做的，童子瑋說到做到」。