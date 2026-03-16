童子瑋與賴總統關係匪淺 今再獲蔡英文加持 蔡走訪基隆詢問童市政藍圖

前總統蔡英文今由前基隆市長林右昌，以及參選市長的議長童子瑋陪同，走訪基隆。林說，「小英總統」看到她任內支持基隆建設的美好很開心 ，當然也寄希望童子瑋，把未來的基隆帶領的更棒。童稱林是「師傅」，會向林學習，讓大家可以看見基隆的美好。

蔡英文今天上午先後走訪基隆球子山燈塔和獅球嶺砲台，林右昌和童子瑋一路陪同。童子瑋的爺爺童永，是賴清德總統口中的「阿舅」，賴總統和童子瑋是表叔姪，關係密切。童已獲民進黨徵召參選基隆市長，蔡英文和童子瑋同行過程中，蔡還詢問童市政藍圖的規畫期程。

林右昌說，今天陪同小英總統走訪球子山燈塔，跳望基隆港，再到到獅球嶺砲台爬山，參訪獅球嶺平安宮，看看基隆美麗的風景。這一些地方，過去也都是小英總統任內的時候，對基隆市建設的支持。

林右昌表示，小英總統看到漂亮的基隆，其實非常的高興，當然也寄希望於「我們的候選人」，希望能夠把未來的基隆帶領的更棒，讓基隆的未來變得更好、更進步、更繁榮。

童子瑋稱林右昌是「我們的師傅」，感謝林和小英總統來基隆，看看過去的執政建設成果。今天到球子山砲台所在地，看到基隆港軍港西遷的新面貌，就是當初林右昌市長任內推動的市港再生計畫，包含港方還有軍方，大家共同努力，加上總統的支持，才讓基隆有天翻地覆的變化，讓大家來到基隆，看到不一樣的感受。

童子瑋表示，小英總統非常關心交通跟產業政策，小英總統今天來看基隆的建設成果，由林右昌介紹，他來學習未來如何繼續延伸再生計畫，把東岸的商業廊帶，西岸的產業帶進來。

童子瑋指出，基隆也是一個非常有文化底蘊的地方，所以也特別到獅球嶺砲台，看看健康步道，看看平安宮。未來希望透過文化跟故事的治理，讓基隆這座城市，可以從基本的文化底蘊出發，讓大家看見基隆的美好。