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澎湖在野整合破局 前馬公市長葉竹林無黨選到底

中央社／ 澎湖縣16日電

前馬公市長葉竹林今天說，泛藍沒分裂本錢，在野整合是唯一出路，他希望以民意調查分勝負，輸了就顧全大局認命退選，但遭地方政壇大老與國民黨拒絕，只好以無黨籍身分選澎湖縣長到底。

2026九合一選舉

葉竹林在已退黨的前黃國榮黨部主任委員葉德馨陪同下舉行記者會澄清，湖西鄉長陳振中預定代表中國國民黨選澎湖縣長，他沒要當陳振中的副縣長，這絕對是有心人士刻意放假消息。

葉德馨表示，2018年選舉時，葉竹林也表態參選，他銜命勸退，並全力支持前澎湖縣長賴峰偉當選，現在回想，欠葉竹林人情。

國民黨澎湖縣黨部主任委員陳雙全告訴中央社記者，葉竹林是退黨，依黨章和提名機制還不能爭取國民黨提名，不可能為一個人破壞提名機制；至於是否以民調決定，國民黨自有內參民調，不可能與無黨籍人士比民調，以免破壞制度。

澎湖縣長選舉，除目前因傷住院的民主進步黨籍澎湖縣長陳光復爭取連任，而陳振中、葉竹林、前副縣長許智富與海洋志工陳盡川都表態競逐。

陳雙全 賴峰偉 中央社

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