台中市議員第四選區綠營人選明確 藍營初選時間未定各自衝刺

台中市議員第四選區，后里、豐原區下屆想參選者眾，藍、綠、白和無黨籍都有，綠營完成初選登記已確認參選人，藍營至今未定人選，二名現任里長積極爭取提名，預計初選決定；民眾黨參選人連小華是現任民眾黨立院總召陳清龍之妻，另有無黨籍王朝坤和親民黨黃朝淵可能參選，競爭激烈。

陳清龍原是台中市議員，2月1日已遞補民眾黨不分區立委，他的位置懸缺，民眾黨已提名改由陳清龍之妻連小華競選下屆議員，接續地方服務。

現任議員另有國民黨邱愛珊、陳本添、張瀞分與民進黨謝志忠，83歲張瀞分已宣布不再選，全力支持豐原區社皮里長涂力旋，豐原區翁子里長連佳振也表態爭取國民黨提名，該選區藍營將有二名新生代參加黨內初選。

民進黨現任議員謝志忠耕耘深厚，綠營評估該選區有二席空間，原本有罷免江啟臣領銜人廖芝晏，和豐原區農會總幹事蔡森揚之女蔡怡荁表態要參選，二女都曾選過台中市議員，有選戰經驗，民進黨台中市黨部上月初選登記結束，該選區提名二席，含女性保障，謝志忠和蔡怡萱完成登記，確認二人將代表民進黨參選該區市議員。

另有前議員無黨籍王朝坤，在后里區與農會有深厚基礎，他這屆因案未參選，最近在豐原與后里區常參加活動，他說要以無黨籍身分參選。曾代表親民黨參選台中立委的黃朝淵，早已在台中和豐原區服務很多案件，民眾的法律疑問常找他諮詢，黃朝淵表示，最很多親民黨志工鼓勵他代表親民黨參選豐后區台中市議員，他為民服務一直都不限制地區，目前沒有特別想參選，仍在考慮中，他感謝所有支持者鼓勵。