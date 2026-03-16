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台南國民黨內提名登記起跑 歐政豪搶頭香完成展現交棒決心

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
國民黨本周進行台南市議員黨內提名登記作業，市議員參選人歐政豪（左）今搶頭香完成登記。圖／市議員參選人歐政豪提供
國民黨本周進行台南市議員黨內提名登記作業，市議員參選人歐政豪（左）今搶頭香完成登記。圖／市議員參選人歐政豪提供

藍綠兩黨近期積極布局2026地方選舉，民進黨上周甫完成台南市議員初選民調作業，國民黨本周則進行黨內提名登記。今登記首日，參選人歐政豪在母親、現任市議員曾培雅陪同下，搶頭香完成登記，也象徵世代交棒的精神。

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歐政豪表示，自己多年來參與基層服務與公益活動，陪同走訪社區、傾聽民意，逐漸累積對地方需求的理解，此次希望以「溫暖傳承、青年力量」為理念，以「青年參政、親子共育、守護銀髮」為主軸，延續地方長年累積的服務精神，也讓青年世代的聲音在公共事務中被看見。

他也提到，不少選民相當好奇「父親姓陳，為何自己姓歐」，然而這背後有一段家族歷史，早年因社會環境較為困苦，曾祖父入贅改從陳姓，為回歸家族本姓、延續家族傳承，自己與父親10年前依法改回歐姓，也象徵對家族歷史與長輩的尊重與孝道。

歐政豪說，身為台南東區在地青年，長期在基層服務中，看見家庭、教育與長者照顧的真實需求，也深刻感受到青年世代對公共事務參與的期待，將以更貼近民意的方式投入公共服務，讓政策真正回到生活現場。

歐政豪強調，未來將持續深入基層傾聽民意，關心教育環境、強化社區照顧、推動友善育兒與高齡支持政策，以服務延續與世代合作為目標，為台南注入更多青年力量，也為城市打造更有希望的未來。據了解，國民黨台南市黨部今早10點截至中午，目前已有2名參選人完成登記。

國民黨本周進行台南市議員黨內提名登記，今登記首日，參選人歐政豪在母親、現任市議員曾培雅陪同下，搶頭香完成登記，也象徵世代交棒的精神。圖／市議員參選人歐政豪提供
國民黨本周進行台南市議員黨內提名登記，今登記首日，參選人歐政豪在母親、現任市議員曾培雅陪同下，搶頭香完成登記，也象徵世代交棒的精神。圖／市議員參選人歐政豪提供

台南 藍綠 公益活動

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