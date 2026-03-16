中市財政分級調整影響捷運規畫？何欣純批市府效率並喊出這句話

針對各界關心台中市財政分級調整，會不會影響台中整體捷運路網規畫，以及藍線延伸到太平？民進黨下屆台中市長提名人何欣純今天說，她主張藍線就是「一線到底」，有效率、加速進行。她甚至還喊出「盧市長沒完成的，何欣純接棒來做！」

她說，台中財政分級調整後，中央對重大交通建設的補助比例反而提高，有助於台中推動捷運等重大公共建設。只要市府與中央充分協調、完善財務規畫，有效率爭取中央資源、更能減輕地方負擔，捷運建設腳步當然就可以加快。

何欣純說，她身為台中立委，一直全力為台中爭取交通建設資源，也持續關注交通部對捷運計畫進度，確保地方需求能被中央看見。早在今年1月，交通部就發文請市府修正「藍線延伸太平」計畫，但2個月過去，市府還沒向中央提送修正計畫，這就是「效率」問題。

她說，若未來擔任市長，一定會把捷運藍線延伸太平、橘線（並延伸至海線清水）、屯區環狀紫線、綠線延伸至大坑、紅線，藍線動工後的執行等重大交通建設列為重要施政目標，整合中央與地方力量，全力推動台中捷運發展，帶動城市長遠發展。