基隆長者福利金加倍發？藍批童子瑋開漂亮支票 童陣營：說到做到

基隆市長議長童子瑋參選基隆市長，並稱爭取連任的市長謝國樑跟進他提出的長者福利加碼政見。國民黨陣營今指「先占功、再開價」的操作，恐怕只會讓市民覺得好笑。童陣營回應，國民黨反對可以大聲說，童子瑋說到做到。

童子瑋今年1月間拋出長者福利政見，指他如果當選市長，重陽敬老金和農曆春節、端午節和中秋節禮金都要加倍發放。基市府當時回應，因為減債有成，確實具備優化社福政策能力，將廣邀學者專家與市民召開公聽會，研擬最能精準照顧長者的執行方案。

童子瑋昨天在臉書貼文「童子瑋敬老金加碼政見，謝國樑市長宣布跟進」，指他參加七堵區堵北里長青協會新春團拜時，聽到這個好消息。市府發放的金額應該不到1萬元，距離他提出的政見目標還有一段距離，但市府決定跟進仍給予肯定。未來他選上市長，會達成政見。

國民黨基隆市黨部副發言人張家馨今天說，民進黨不是最愛講財政紀律嗎？怎麼一到選舉，就開始比誰撒幣撒得大方？一到選舉就開始開支票、喊加碼，彷彿政府的錢是從天上掉下來。

張家馨質問童子瑋錢從哪裡來？童子瑋開漂亮支票，最後買單的是全體市民。這種「政見先喊、財源再說」的模式，與民進黨中央政府的風格如出一轍，就像行政院長卓榮泰花人民的錢，滿足的卻是自己的政治需要。

張家馨表示，童子瑋的邏輯是他提出的政見，就算市府原本就有規畫，也要說成「市府跟進」。這種「先佔功、再開價」的操作，恐怕只會讓基隆市民覺得有些好笑。童的作法是只要能讓自己看起來，像是替市民爭到福利，就算讓整座城市背負更大的財政負擔也無所謂。

張家馨指出，照顧長輩、提升福利當然重要，但任何政策都必須建立在穩健的財政基礎上，不是選舉到了就大撒幣。真正負責任的政治，是把市民的每一分錢花在刀口上，不是把納稅人的錢當作競選宣傳的素材。市民期待的不是政治口號，而是務實治理。基隆的未來，不應建立在沒有財源基礎的政治支票之上。

童子瑋進步基隆辦公室發言人卓芷戎回應張家馨的質疑，表示反對可以大聲說，國民黨如果對童子瑋提出的重陽敬老金、三節敬老金加倍政策持否定態度，請直接表達立場，也可以請謝國樑撤回年底普發的承諾，選民可以從政策做比較，謝國樑不做的，「童子瑋說到做到」。