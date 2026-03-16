綠北市初選落幕！「堅系」2小雞落馬 黨部執行長曝兩要件定結果

北市民進黨議員初選告一段落，不過這次初選包含綠委王世堅力挺「堅系」賴俊翰、呂瀅瀅相繼落馬，也讓外界大為震驚。民進黨北市黨部執行長陳嘉行也在臉書分享民進黨的初選機制，更直言是一場組織動員與派系間的競爭，很殘酷、也很現實，除非「家裡有靠山」否則很難靠自己出線。

陳嘉行分析，初選就是組織動員與派系競賽，而最終電話民調，基本上也是長輩決定黨的提名，數字偶有出現年輕的支持者，很可能是接到電話那刻太興奮，短報了幾十歲，而地方動員組織也是，組織包括里長、樁腳、地方頭人，也是為何現任議員的初選民調幾乎大幅領先的原因，「議員日常就等於天天都在初選」。

陳嘉行也說，民進黨背後是派系共治，基本上各派系都會在各選區推出人選，如果有人要退休所屬派系就會推新人上來承接相關資源、人脈，初選實際上看起來是新人之間競爭，實際上則是派系間的角力，初選結果通常八九不離十不會令人意外，如果無派系奧援，那就要看看自己的家庭背景是不是一座山，「錢多、人多，想挑戰擠掉現任議員也不是不可以。」

陳嘉行表示，若真的想選議員，最好在初選前一年開始跑地方行程，里長、公（家）祭、里民活動、廟宇活動、社團餐會及活動都要參與，更要主動去找人脈、活動，基本上是不可能一邊當社畜一邊跑初選，「除非你在議員服務處工作，而老闆支持你將來選舉。」

陳嘉行強調，政治很現實，也是一場殘酷的豪賭，沒有人想輸，但有人為了贏會不擇手段，對政治人物保有戒心跟懷疑的態度，但不要看到黑影就開槍，最重要的，其實是過好自己的生活，讓自己活得漂亮，就是支持自己政黨最好的宣傳方式。