黃世杰參戰桃園市長？張善政：是值得尊重的對手

2026桃園市長選舉，傳出民進黨主席賴清德屬意法務部次長、前立委黃世杰參選。桃園市長張善政今在議會受訪時表示，他秉持一向的立場，專心市政，讓市民在投票的時候做最好的選擇，所以民進黨誰出來，不是他關心的重點，但是就黃世杰這個人選而言，他是一位值得尊重的對手。

對於傳聞，黃世杰今回應，證實民進黨選對會有初步徵詢，並交流對桃園選情的看法。但目前重心仍以法務部的工作為優先，只要在行政團隊一天，就會持續在崗位上把事做好。

黃世杰說，最後徵召與否，作為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸，一切將尊重主席的決策權，相信黨會透過機制整合各方意見，並在通盤考量後，做出最好的布局。