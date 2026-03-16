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傳賴總統將徵召黃世杰選桃園？ 莊瑞雄：黨內尚未討論

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
傳法務部政務次長黃世杰被兼任民進黨主席的賴清德總統鎖定出戰桃園市長。圖／行政院提供
傳法務部政務次長黃世杰被兼任民進黨主席的賴清德總統鎖定出戰桃園市長。圖／行政院提供

據媒體報導，兼任黨主席的總統賴清德本鎖定立委王義川選桃園市長遭婉拒，現轉向推出桃園前立委、法務部政務次長黃世杰出戰。對此，身兼民進黨選對會成員的黨團幹事長莊瑞雄今天受訪時表示，桃園市長提名目前尚未在黨內討論，但最終由誰出線，黨內會好好討論，推出一位受歡迎的強棒人選。

2026九合一選舉

莊瑞雄表示，自己本身也是選舉對策委員會成員，但桃園市的部分目前還沒有進行討論。六都選舉部分，包括目前尚未出現提名人選的台北市與桃園市，其實一點都不用緊張，當選舉時間看起來越來越緊迫時，外界鎖定的目標人選往往會越來越大咖。

莊瑞雄說，民進黨在六都提名人選以勝選為目標，桃園過去民進黨也曾執政，目前黨內有志於參選的同志也有好幾位。至於最終由誰出線，民進黨會好好討論，推出一位受歡迎的強棒人選。

先前被傳被賴總統兩度徵詢為黨出戰桃園市長的立委王義川，今天上午也被媒體詢問對黃士杰可能被徵召出戰桃園市長的意見，對此，王義川回應，都很好、都很好。

王義川 法務部 賴清德 黃世杰 賴總統 莊瑞雄 桃園市選舉

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