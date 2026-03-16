傳賴總統將徵召黃世杰選桃園？ 莊瑞雄：黨內尚未討論

據媒體報導，兼任黨主席的總統賴清德本鎖定立委王義川選桃園市長遭婉拒，現轉向推出桃園前立委、法務部政務次長黃世杰出戰。對此，身兼民進黨選對會成員的黨團幹事長莊瑞雄今天受訪時表示，桃園市長提名目前尚未在黨內討論，但最終由誰出線，黨內會好好討論，推出一位受歡迎的強棒人選。

莊瑞雄表示，自己本身也是選舉對策委員會成員，但桃園市的部分目前還沒有進行討論。六都選舉部分，包括目前尚未出現提名人選的台北市與桃園市，其實一點都不用緊張，當選舉時間看起來越來越緊迫時，外界鎖定的目標人選往往會越來越大咖。

莊瑞雄說，民進黨在六都提名人選以勝選為目標，桃園過去民進黨也曾執政，目前黨內有志於參選的同志也有好幾位。至於最終由誰出線，民進黨會好好討論，推出一位受歡迎的強棒人選。

先前被傳被賴總統兩度徵詢為黨出戰桃園市長的立委王義川，今天上午也被媒體詢問對黃士杰可能被徵召出戰桃園市長的意見，對此，王義川回應，都很好、都很好。