被問民進黨沒人了？北市長戰將至今未定 蔣萬安反應曝

2026民進黨派誰挑戰台北市長蔣萬安？至今人選未定。媒體今天問蔣，民進黨現在有人點名律師謝震武，是否民進黨內沒人了？蔣萬安說，現在對他來講，就是全力專注在市政上面，為所有的市民爭取最大的福祉。

另外，傳出民進黨將徵召前立委黃世杰選桃園，挑戰桃園市長張善政？由於黃士杰是蔣萬安的高中同學，媒體今也問蔣看法，蔣萬安則是沒有回應。

蔣萬安今天上午出席台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程動工典禮，媒體也問蔣，賴清德總統稱「國民黨政府來台後對台灣人民，比殖民統治的日本對台灣人還差」說法，國民黨立委翁曉玲批評，看到賴清德不願台灣光復，寧可被日本殖民統治， 讓人懷疑他可能不是台灣人。蔣萬安今說，「我們都應該要來努力團結社會。」