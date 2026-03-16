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竹縣長初選倒數！徐欣瑩辦說明會、掃街衝刺 吳宗憲現身力挺

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
立委吳宗憲到場助講，陪同立委徐欣瑩竹北夜市掃街拜票。圖／徐欣瑩競辦提供
立委吳宗憲到場助講，陪同立委徐欣瑩竹北夜市掃街拜票。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長初選倒數兩周，參選人、立委徐欣瑩昨天晚間在竹北、竹東分別舉辦問政說明會，宜蘭縣長候選人、立委吳宗憲到場助講，陪同竹北夜市掃街拜票。吳宗憲說，現在執政黨「不潑髒水不會選舉」，徐欣瑩從政一路走來清清白白，相信徐在年底大選絕對不怕民進黨的抹黑造謠，最有機會守護新竹縣藍天，懇請鄉親支持「會贏的人」徐欣瑩。

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兩場問政會現場依舊人聲鼎沸，徐欣瑩競辦統計竹北場破千人出席，竹東場更是擠爆活動中心。吳宗憲表示，政府存在的目的就是帶給人民幸福，新加坡政府也以誠信作為基本要求。他認為徐欣瑩為人正直清廉、說到做到，若期待台灣政治更乾淨，就應支持品格與能力都經得起檢驗的徐欣瑩，並相信鄉親有智慧判斷誰才是國民黨最適合的新竹縣長人選。

吳宗憲也說，民主進步黨選舉手法強勢，常以抹黑攻擊對手；但徐欣瑩一路從政清白乾淨、不怕造謠與抹黑，背景正派且可受外界檢驗，他相信徐欣瑩在年底大選對上民進黨，更有機會為國民黨贏得勝利。

徐欣瑩致詞說，說明過去擔任兩任議員、兩任立委，為地方爭取上百億預算。這次參選新竹縣長，就是為了守護新竹縣的陽光政治和國民黨改革火種。未來擔任縣長也要加碼照顧包含竹東、竹北的全縣鄉親長輩和年輕家庭，提出包含敬老愛心卡由500元加碼至1000元，並開放生活消費使用；針對所得稅20%以下的 65歲以上長者，全面補助健保自負額；推動「AI遠距視訊醫療」與「AI醫療專車」，以打破城鄉醫療落差等務實政見。

徐欣瑩也強調「教育政策是重中之重」，新竹縣家庭家長常面臨育兒資源與教育的壓力，他承諾上任後將立刻增加幼兒園與2歲專班名額，並布建臨時托嬰托育系統，讓年輕家庭安心養育。對於中小學生，她主張讓孩子從小受AI教育薰陶，立即實現「人人有平板」，確保下一代站在世界最前面。

立委吳宗憲說，但徐欣瑩一路從政清白乾淨、不怕造謠與抹黑，背景正派且可受外界檢驗。圖／徐欣瑩競辦提供
立委吳宗憲說，但徐欣瑩一路從政清白乾淨、不怕造謠與抹黑，背景正派且可受外界檢驗。圖／徐欣瑩競辦提供

兩場問政會現場依舊人聲鼎沸，徐欣瑩競辦統計竹北場破千人出席，竹東場更是擠爆活動中心。圖／徐欣瑩競辦提供
兩場問政會現場依舊人聲鼎沸，徐欣瑩競辦統計竹北場破千人出席，竹東場更是擠爆活動中心。圖／徐欣瑩競辦提供

徐欣瑩也強調「教育政策是重中之重」，承諾上任後將立刻增加幼兒園與2歲專班名額，並布建臨時托嬰托育系統，讓年輕家庭安心養育。圖／徐欣瑩競辦提供
徐欣瑩也強調「教育政策是重中之重」，承諾上任後將立刻增加幼兒園與2歲專班名額，並布建臨時托嬰托育系統，讓年輕家庭安心養育。圖／徐欣瑩競辦提供

竹北 吳宗憲 國民黨

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