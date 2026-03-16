傳黃世杰出戰桃園市長！藍諷「被拖下水」綠盼速定人選

2026桃園市長選舉，民進黨遲未確定挑戰現任市長張善政的人選，近日傳出黨主席賴清德屬意法務部次長、前立委黃世杰參選。藍營議員今諷刺民進黨人選幾經更迭，凸顯黨內無人願戰；綠營議員則肯定黃世杰學經歷與地方經營，呼籲黨中央盡速拍板，整合選舉戰力。

國民黨議員詹江村表示，民進黨先前徵詢過前立委王義川，賴清德年初來桃園拜廟時，反而是前立委何志偉緊跟在側發放福袋，王義川則像「花蝴蝶」到處與民眾自拍嬉鬧，看不出參選企圖心。

詹江村指出，民進黨地方議員希望市長人選帶動基本盤聲量，但又評估怎麼選都選不上，因此人選始終談不攏。他分析，何志偉一上台「場子就涼掉」，地方議員不願與其同台；王義川則有自己的盤算，上通告能賺錢，參選要花錢，「能賺錢跟要花錢的，再笨也是選上通告。」

對於黃世杰傳出可能披掛上陣，詹江村認為，黃世杰在選區以外知名度不高，「桃園誰認識他？」在立法院也沒有突出表現，連立委都選得辛苦，選市長更缺乏勝算。他研判，黃世杰仍在衡量選舉花費代價，而民進黨議員只是因為不喜歡何志偉、王義川又不願選，才想「拖黃世杰下水」。

民進黨團總召許家睿表示，今天在議會上，黨團準備好聯合質詢火力，針對張善政任內政見跳票、回應民意傲慢等問題全力開戰，「戰力已經ready」，只待選對會盡快決定市長人選；黃世杰不論學經歷或地方選舉經驗都是「一時之選」，盼選對會盡速拍板，讓議會與市長候選人整合戰力，打出好成績。

民進黨議員黃瓊慧說，時序已進入3月中旬，時間緊迫。她肯定黃世杰擔任立委期間爭取交通建設、交流道等地方建設，卸任後持續經營耕耘地方，「在地形象正面，對人謙和有禮」，是不錯的母雞人選，也呼籲黨中央盡快提出人選，讓小雞們不再焦慮。