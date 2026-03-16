曾祖父被指是漢奸 蘇巧慧拿證據：慷慨赴俠義更資助抗日

選舉一到，各種攻擊傾巢而出。有網友指民進黨新北市長參選人蘇巧慧曾祖父蘇雲英是陷害抗日英雄林少貓的漢奸，蘇巧慧今天在臉書痛批「又來了！」她說，每到選舉，就有人用編造的假歷史政治攻擊，她提出證據指出曾祖父不但是「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志」，更資助抗日軍餉。

蘇巧慧說，網路上散播曾祖父的謠言來源，有人自稱引用自「屏東縣鄉賢傳略」。事實上，該書作者蘇全福先生還曾親自出來闢謠，書中根本沒有這麼寫 ，原著反而還誇獎她的曾祖父「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志。」根本沒有半句提到林少貓，網路謠言不攻自破。

蘇巧慧也說，家中不但有曾祖父蘇雲英資助抗日軍餉的「台灣民主國安全公司股份票」，證實他曾經資助抗日。甚至還有曾祖父親筆題字摺扇，內容感慨日治時期「民權莫展」，這是曾祖父期盼為台灣人民爭取權利的明證。

蘇巧慧說，每逢選舉相同的假消息就會被有心人士拿出來惡意散播，但沒關係，她會很有耐性地一再打臉。請大家一起幫忙澄清、抵制假消息，不要讓惡意的造謠者得逞。