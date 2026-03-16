獲賴總統屬意參選桃園市長？黃世杰最新回應出爐

桃園市長選舉國民黨現任市長張善政爭取連任態勢底定，民進黨派誰與戰難產；昨傳出總統賴清德屬意法務部政務次長黃世杰參戰，黃今早透過幕僚表示，如果家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸。

黃世杰今天上午請假，他昨晚接受媒體查證時表示，「黨若徵召，我當然全力以赴」，表示將有統一回應說明。

黃世杰今早透過幕僚表示，民進黨選對會有初步徵詢，並交流對桃園選情的看法，但目前重心仍以法務部的工作為優先，只要在行政團隊一天，就會持續在崗位上把事做好。

黃世杰表示，至於最後徵召與否，作為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸，一切將尊重主席的決策權，相信黨會透過機制整合各方意見，並在通盤考量後，做出最好的布局。

黃世杰現年47歲，畢業於台大法律學系，有哥倫比亞大學法學院法學碩士學歷，曾任立法委員、民進黨中央執行委員、桃園市政府參議、立法院司法及法制委員會召集委員、民進黨發言人等多項職務，父親黃金德是桃園農田水利會前總幹事。

黃世杰的家族在新屋地區世代從事農耕，他國中畢業後考上建國中學，曾與台北市長蔣萬安是建中同班同學，2001年以律師高考第一名的成績通過考試取得律資格。