新北市長選戰加溫 李四川 蘇巧慧 提名後首度同框

新北二○二六市長選戰增溫，國民黨參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧近來頻同場較勁卻常錯開時間，昨晚終於同框，雙方握手寒暄。民眾黨參選人黃國昌昨邀「館長」陳之漢開箱競選總部，黃競總走非典型路線，有健身設備、兒童遊戲區。幕僚透露，一旦藍白合定案若由李四川出線，競總可能轉型當後援會據點。

蘇巧慧昨傍晚先出席綠委吳秉叡開辦的「秉友會」新春團拜，她說，新時代市長要用新觀念解決老問題，現在是最好時間點，她可在侯市長之後「一棒接一棒」，用最快速度讓新北發光發熱。吳秉叡出任蘇巧慧新北競選總幹事，兩人互相拉抬為選戰衝刺。

近期是新春團拜旺季，政治人物行程滿檔，三重果菜市場福德宮建廟三十周年昨晚辦平安宴，席開二六八桌，場面盛大。市長侯友宜致詞高喊「期待李四川好好接棒、好好建設」，李四川接著到場逐桌敬酒，蘇巧慧在晚間八時許抵達。蘇到場時，侯已離開現場，蘇巧慧與正在敬酒的李四川在會場動線上相遇，兩人握手寒暄，成為李四川獲提名後首度與蘇巧慧同場互動。